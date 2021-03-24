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5星凱撒全新「吃到飽390元」！義麵燉飯無限吃，孩童還直接0元免費

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
五星「板橋凱撒大飯店」推出全新Buffet型態，即日起至4月30日無限爽吃免400元，有義大利麵、燉飯、炸物與各式湯品供選擇。 圖／板橋凱撒大飯店官網
五星「板橋凱撒大飯店」推出全新Buffet型態，即日起至4月30日無限爽吃免400元，有義大利麵、燉飯、炸物與各式湯品供選擇。 圖／板橋凱撒大飯店官網

一般五星飯店的Buffet要價可能都要破千，但是五星「板橋凱撒大飯店」推出全新Buffet型態，即日起至4月30日無限爽吃免400元，有義大利麵燉飯炸物與各式湯品供選擇，「大胃王」快揪團一起吃吧！

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

板橋凱撒大飯店地處板橋市中心，離板橋車站只有3分鐘的步行距離，因此在地理位置極佳，常常吸引顧客入住消費，不僅如此，像是名勝古蹟林本源園邸、南雅夜市、府中商圈都能輕鬆步行抵達，是板橋區極佳的住宿選擇。

板橋凱撒大飯店其高級住宿空間與高空泳池深受遊客喜愛。 圖／板橋凱撒大飯店官網
板橋凱撒大飯店其高級住宿空間與高空泳池深受遊客喜愛。 圖／板橋凱撒大飯店官網

而這回板橋凱撒大飯店打造全新「Semi Buffet半自助式」餐飲型態，提供數十種的沙拉蔬果吧、湯品、義大利麵、燉飯、炸物輕食、甜點與飲料等，成人與超過6歲孩童只要每人390元（10%服務費另計），6歲以下孩童還直接0元免費，此專案優惠限定週一至週五午餐與週日至週四晚餐。

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

另外若還是吃不飽，凱撒還提供「加購主菜」服務，有起司焗烤波士頓龍蝦、炭烤美國肋眼牛排佐紅酒醬汁、香煎鮭魚配白酒奶油醬、爐烤春雞與爐烤戰斧豬排等，加購價從300至450元不等。

圖／板橋凱撒大飯店官網
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圖／板橋凱撒大飯店官網
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值得注意的是，若有「大胃王控」想吃「Full Buffet，則可以最低每人950元（10%服務費另計）爽吃超過80道料理，包含六大美食區中的開胃菜與沙拉冷檯區、現做熱食與湯品、精選熟食熱鍋區、大快朵頤肉品區、鮮美時令海鮮區及甜點飲料區，不過限定週五晚餐、週六午晚餐及週日午餐唷。

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

圖／板橋凱撒大飯店官網
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板橋凱撒大飯店「「Semi Buffet半自助式」餐飲」

活動：即日起至4月30日

訂位：02-8964-3955

地址：220 新北市板橋區縣民大道二段8號

圖／板橋凱撒大飯店官網
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圖／板橋凱撒大飯店官網
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