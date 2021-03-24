搶先犒賞媽咪！5星飯店「母親節」優惠曝光，享頂級包廂送蛋糕＋紅酒，外帶再77折

2021母親節即將在5月9日到來，日前飯店餐飲業者也陸續搶先公開「母親節」優惠專案活動，這回小編幫大家整理目前2間頂級「5星飯店」已公開母親節的優惠資訊，快開搶犒賞辛苦的媽咪吧！

台北寒舍艾美推專屬母親的「包廂奢華餐飲」服務

大面落地窗的奢華感是寒舍艾美宴會廳獨有的特色，尤其有著「隱密的私人聚會空間」，更是許多顧客喜愛的高級餐飲首選。這回寒舍艾美特地包場推出5月1日至5月9日的「母親節包廂饗宴」，只要期間的午晚餐預訂，即可享有每桌8位共19,800元（另計10%服務費）的優惠價格，另再送6吋母親節限定蛋糕與康乃馨花束，若是前10組預約訂購，還可以再送Chloe隨行香氛一組。更狂的是專案已含桌花布置，再享紅酒2瓶。若母親大人愛唱歌，還可以4折優惠出租卡拉OK，快來預約不要猶豫囉！

訂位電話：02-6622-5896

圖／台北寒舍艾美探索廚房提供

台北美福「寵愛媽咪」內用外帶二選一

為了犒賞全天下的媽咪，台北美福大飯店特地於5月9日中午時段規劃五星美食饗宴，有御用主廚料理的多道佳餚，還會安排精彩表演節目與主題市集，專案規劃5人（每桌10,800元+10%）、10人（每桌18,800元+10%）與10人（每桌23,800元+10% ）方案，若是早鳥至4月18日前預訂，還直接折抵免服務費。另若擔心疫情，美福還非常周到推出「真的愛妳團圓饗宴」外帶服務，現享約77折只要6,800元，可以吃到五福臨門燒味盤、瑤柱菜膽燉雞湯、帕能子母龍蝦身/螺絲捲、裸烹開洋絲瓜文蛤、避風塘豬肘子、潮式豆醬燜燒石斑魚及蝦兵蟹醬戲珍珠等高檔料理。外帶開放預訂時段為4月1日至5月9日，快手刀筆記起來。

訂位電話：02-7722-3358

圖／台北美福大飯店

另外由於許多飯店尚未公開母親節資訊優惠，小編也特地嚴選台北3家適合帶辛苦的媽媽或家人前往用餐的高級飯店餐廳，一起來看看吧。

君品酒店西餐廳「雲軒」主打頂級法式燒烤料理，顧客也可以在開放式廚房觀賞高超的料理製程，能吃到頂級海鮮與碳烤牛排，再搭配葡萄美酒，絕對是能讓媽咪與家人長輩放鬆愉悅的餐廳。日前雲軒也推出「頂級牛排吃到飽」超狂餐飲服務，即日起至4月30日(五)，最低每日午餐時段只要每人980元（10%另計）喔！快預約帶家人吃起來吧。

訂位電話：02-2181-9999 轉雲軒西餐廳

圖／君品酒店提供

台北喜來登人氣必吃「十二廚」，擁世界珍饌

若想帶家人一窺台北美麗市景又能享受美食，絕對推薦台北喜來登的「十二廚」，餐廳位於飯店17樓層高，而擁有超高人氣十二廚受顧客喜愛的就因為擁有12區不同種類的Buffet料理，包含頂級龍蝦、最近大熱的鮭魚、還有肋眼牛排、日式壽司、壽喜燒、德國豬腳、龍蝦湯等，想像到的高級高價位料理這裡可能都有，日前重新改裝的新用餐環境，絕對更加舒適。

訂位專線：02-2321-1818

圖／台北喜來登提供

圖／台北喜來登提供

在台北老爺「Le Café」爽吃「無國界Buffet料理」

台北老爺大酒店旗下有三間主題餐廳，像是西式自助吃到飽、和風日本料理、與道地廣式粵菜，尤其「Le Café」主打「無國界自助料理」，可以讓顧客大啖各式異國料理。日前還推出「老爺•享食光」一泊二食住房專案，即日起至6月30日， 選擇此方案可任選中山日本料理廳、LeCafe咖啡廳或明宮中餐廳的彈性搭配，最低只要每晚每房雙人只要3,688元起，快帶媽媽訂起來！

訂位專線：02-2542-3266轉訂房組

圖／台北老爺大酒店官網

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