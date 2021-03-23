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連假3天優惠！TGI FRIDAYS「買一送一」開吃豬肋排、牛排
肉肉控出擊！美式餐廳TGI FRIDAYS繼早前推出連三週指定漢堡買一送一後，這回因應清明、兒童節連假，祭出一連三天的「買一送一」，分別請出鎮店明星商品「豬肋排」及「炭烤牛排」，讓饕客聚餐能夠更加大方開吃。
全台TGI FRIDAYS將於4/2至4/4推出買一送一活動，4/2當天到店用餐、出示臉書指定畫面可享「炭烤豬肋排」買一送一；4/3至4/4凡消費任2杯飲品，則享12盎司「肋眼牛排」買一送一，消費任4杯飲品則有買二送二，代表四人聚餐一人一杯飲品就可一人一份半價牛排。不過牛排優惠品項配菜將固定搭配季節時蔬、薯條，無法額外選擇。
值得一提的是，豬肋排優惠品項不含三式超級精選、經典哈燒桶與霸氣總裁拼盤，而兩大優惠每桌每次至多買二送二，優惠組合（含贈送之品項）不論內用外帶，皆需加收原價之10%服務費，活動無法與其他優惠併用。
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