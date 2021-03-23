398元燒肉吃到飽！新型態「燒肉同話」插旗高雄、南港，50款食材無限吃＋獨家優惠

近期燒肉話題正熱，除了王品旗下的肉次方，「燒肉同話」也首度進駐吃到飽市場，分別插旗台北南港CITYLINK及高雄義享天地，最低只要398就能大口吃肉，而開幕期間還有獨家優惠，一路省錢開吃到4月中旬！

高雄義享店吃到飽價位最低只要398元。圖／燒肉同話提供 高雄義享店結合外太空元素，營造魔幻科技感的用餐空間。圖／燒肉同話提供

「燒肉同話」高雄義享店提供4款超殺價格，398元起即享肉品、肉眼可見的食材吃到飽，再享牛排限量供應，另有498、698到868價位，而698元即可無限品嚐頂級和牛，絕對是肉肉控的新天堂。值得一提的是，店面裝潢以星際宇宙為設計，讓大家在太空艙內用餐，科技未來感十足。即日起至3/31為止，凡到店內用，拍照、打卡或發限動，即享「3人同行1人半價」，4/1至4/20則可以98元價位點購干貝乙份98元，現省196。

台北南港店提供的1188雙人套餐吃得到巨大牛排。圖／燒肉同話提供

除了高雄最夯百貨，台北人也能在南港吃爆。全新型態「燒肉同話」套餐結合自助吧，雙人份分別有888、1188、1688三款價位，最低一人只要444元，就可爽嗑50種食材，自助吧含新鮮沙拉、烤物、人氣炸物、甜點、飲料與霜淇淋統統無限供應，再升級到1188雙人套餐，還可吃到比臉還大的美國Prime濕式熟成背肩牛排。而開幕活動截至3/27，凡點購套餐，即贈阿根廷魷魚乙隻，用海鮮為大家加菜。

南港店店裝走簡約工業風，打造質感水泥叢林，有望成為打卡新天地。圖／燒肉同話提供

燒肉同話

台北南港店地址:台北市南港區忠孝東路七段369號CITYLINK C棟9樓（台北南港C棟9樓）優惠：3/21-3/27點購套餐即贈阿根廷魷魚乙隻高雄義享店地址:高雄市鼓山區大順一路115號（義享天地A館6樓）優惠：3/23-3/31 三人同行一人半價；4/1-4/20享干貝乙份98元(原價294)

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