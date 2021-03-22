姓名與鮭魚同音「全桌5折」！百八魚場連3日限定優惠，生魚片丼飯、定食開吃

鮭魚熱潮不消退，持續呼叫小「ㄍㄨㄟ」、小「ㄩˊ」！全台餐飲業者陸續跟上了這波姓名優惠，而主打平價日式料理的「百八魚場」除了品牌日限定「買一送一」，即日起也開放三日快閃好康，只要姓名與「鮭魚」同音，對中一字享8折，對中兩字直接全桌半價，生魚片愛好者是時候出發！

街邊店門市將於15:00至17:00午休，午餐現場候位至14:30、晚餐時段候位至20:30。（三創、重北、統領店除外）。圖／百八魚場FB

「百八魚場」即日起至3/24祭出「鮭魚快閃日」，活動期間到店內用，結帳時出示身份證，中文姓名有「鮭」或「魚」，同音一字整桌可8折開吃，兩字同音則可用餐5折，超適合海鮮控揪團吃爆新鮮丼飯、壽司或定食。提醒大家每桌至多四人，計價方式為餐點金額折價再加10%服務費。

百八魚場統領店也推出獨家優惠，3/25起至4/14到店內用，凡消費滿額500元，即贈人氣單品乙份，炸肉餅、鹽烤鯖魚、炸豬排三選一，讓大家用餐直接加菜，優惠不可合併使用。

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