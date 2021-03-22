幾歲生日就送幾隻蝦、雞翅、牛奶貝！全台10大「浮誇壽星系」餐廳吃起來

吃好吃滿超過癮！

年紀越大，越不喜歡過生日，因為每年的生日蠟燭，都好像在提醒自己又老了一歲。不過別氣餒，現在有許多餐廳反而主打「幾歲生日就送幾隻蝦、雞翅、蛤蜊」，讓饕客們可以理直氣壯地展示年紀。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，全台有哪些年紀越大就能得到越多壽星禮的餐廳引起網友熱烈討論，讓你剝蝦剝到手抽筋、吃雞翅吃到夢裡都在吃，趕快帶朋友、家人一起來吧！

小提醒：每家餐廳的優惠規則、時間限制皆不相同，想要怒吃一波的壽星，記得提前打電話詢問店家及訂位唷！

image source：FB／九勺涮涮鍋。高雄美食

NO. 10 泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋

泰式火鍋泰滾主打高度還原道地風味，南洋風情的用餐環境讓人彷彿置身泰國，又酸又辣的「泰滾招牌冬蔭功」更是必點料理。泰滾火鍋特別為3月壽星推出「當天生日幾歲就送幾隻蝦」活動，還可參加壽星挑戰賽，跟店員玩「烏龜烏龜翹」遊戲，贏了加贈10隻蝦，輸了也有安慰獎冰淇淋1球，實在太貼心啦～想有吃有又玩的朋友，記得提前至少3天訂位呀！

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NO. 9 夏部火鍋

日式壽喜燒品牌夏部火鍋，主打多款獨家研發湯底，除了可以肉品、海鮮吃到飽，夏部火鍋針對三月壽星還推出專屬優惠，生日當天滿4人用餐，壽星幾歲生日就送幾顆牛奶貝！鮮美甘甜的牛奶貝讓網友大讚「牛奶貝都快跟手掌一樣大」、「超肥美」，想吃的朋友記得提前3天透過電話預訂，訂位時告知出生年月日，線上訂位可不接受生日牛奶貝訂位唷！

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NO. 8 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋

連鎖火鍋品牌馬辣，以香濃的麻辣湯底累積許多忠實粉絲，每次推出的吃到飽新品總能製造話題，不只「草莓吃到飽」吸引草莓控tag好友一起去吃，現在還推出當月壽星打卡分享即享「九孔鮑魚吃到飽」的優惠，網友吃了都表示「非常Q彈」、「新鮮多汁」，想吃韌性十足的九孔鮑魚，記得至少1天前預約用餐，並主動告知使用壽星優惠。

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image source: 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋

NO. 7 敝姓鍋個人火鍋

平價小火鍋品牌敝姓鍋，詼諧的店名讓網友笑稱「到底是多愛吃鍋」，湯頭美味、用料豐富則獲得「CP值超高」的好評。敝姓鍋推出當月壽星幾歲生日送幾隻蝦、當日壽星幾歲生日送幾顆蛤蜊的優惠活動，網友吃了讚美「海鮮很新鮮」、「蛤蜊肥嫩」，記得提前預約才能跟朋友一起慶生享受火鍋唷！

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image source: 敝姓鍋官網

NO. 6 天棧鍋物

台北人氣火鍋店天棧鍋物，門外掛著紅布條寫著「老闆還沒有跑路，生日幾歲就送幾隻蝦」，相當吸睛。只要兩人以上同行，且提前至少1天訂位，生日前後15天的壽星幾歲生日就送幾隻蝦或蛤蜊（可換肉），吃不完還可以「寄蝦」。除了壽星優惠，天棧鍋物還有身高、身份證優惠等，活動多到需要發一張「優惠公告」解說，讓顧客驚嘆「真的是很狂」、「太猛了」。

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NO. 5 四川龍府麻辣鍋

四川龍府主打創意川菜料理結合麻辣鴛鴦鍋，是許多愛吃辣的人心中愛店。現在針對3、4月壽星，還推出幾歲生日就送幾隻蝦活動，道地四川紅白湯配上新鮮蝦子，網友都愛不釋手表示「肉質彈牙」、「湯底香麻順口」，想吃四川口味的蝦子，記得要至少1天前透過電話訂位，並注意3人（含）以下的每人低消400元、4人（含）以上的每人低消300元。

地址：台北市內湖區民權東路六段286號

電話：(02) 2630-5282

NO. 4 陽光皇后台式義廚料理

千葉連鎖餐飲集團旗下品牌陽光皇后，料理結合台式與義式風味，店內充滿童趣的佈置、店家精心準備的拍照道具，令人彷彿置身童話故事中，成為熱門打卡餐廳。

當月壽星提前至少1天預約訂位，且4人同行消費滿1,200元，就可享有壽星幾歲生日就送幾隻炸雞翅的優惠，外皮薄脆、肉又多汁，雞翅控一定要吃起來啊！

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NO. 3 九勺涮涮鍋

高雄美食九勺涮涮鍋，以平價個人鍋深受民眾喜愛，免費冬瓜茶、柚香冰沙、柚香白蘿蔔免費無限續加，CP值非常高，九勺涮涮鍋的蝦子也獲得網友好評「新鮮度十足」。至於九勺涮涮鍋的壽星優惠，則是幾歲生日就送幾隻蝦，特別要注意的是，必須提前至少2天訂位，並且4人以上同行，才能使用壽星優惠，生日當天往前減7天或往後加7天皆可使用此優惠。

地址：高雄市左營區高鐵路123號

電話：(07)345-5738

NO. 2 哈肉鍋大盤肉火鍋

高雄愛河旁的火鍋店哈肉鍋，大份量肉盤一上場就非常霸氣，適合愛吃火鍋的人大吃一波，網友也說「身為肉食控真的不能錯過這一家」。除了超多肉片吃不完，哈肉鍋還有壽星幾歲生日就送幾隻蝦的活動，想要吃蝦、吃肉吃到撐，記得提前至少2天訂位，並且4人以上同行，生日當天往前減7天或往後加7天皆可使用壽星優惠。

地址：高雄市三民區河東路356號2樓

電話：(07)261-9255

NO. 1 薄多義義式手工披薩

薄多義除了義大利麵及手工披薩頗受好評，鮮嫩多汁的「雞翅」更讓許多人為之瘋狂，先前薄多義的「壽星雞翅山」活動暫停，讓粉絲們狂敲碗回歸。

今年薄多義終於再次推出「當日壽星幾歲生日就送幾隻雞翅」活動，不過須先加入薄多義會員，領取「雞翅生日禮會員獨享訂位券」，且至少3天以上訂位，符合4人以上訂位人數。「壽星雞翅山」每店僅限一天15組，雞翅控可要趕快訂位，才能狂嗑一頓啊！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月16日至2021年03月15日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『浮誇壽星系餐廳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



