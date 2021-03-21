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免改名！名字有「ㄩˊ」就送鮭魚生魚片、與「鍋貼」同音免費吃　中南部皆適用

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝、壹玖捌捌銷魂鍋貼臉書專頁
圖／編輯葉穎樂攝、壹玖捌捌銷魂鍋貼臉書專頁

姓名優惠熱潮不停歇！繼7家鮭魚同款優惠釋出後，又有兩家人氣餐廳接力祭出了好康，包含中南部平價燒烤店「燒烤攤」名字含「ㄩˊ」即贈「10片鮭魚生魚片」，以軍艦鍋貼最知名的「壹玖捌捌銷魂鍋貼店」也推出長達一周的優惠，如對中「鍋貼」任一同音字即免費吃，超狂好康快跟上！

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

位於台南東區「燒烤攤」快閃推出鮭魚生魚片大放送，凡到店消費、不限金額，出示身份證姓名含「ㄩˊ」，即可免費獲得10片生魚片。每桌限送一份，活動適用店家包含高雄「燒烤殿」和台中北屯「燒烤店」。其實「燒烤攤」本就因超佛心價位的海鮮吃到飽，成為在地人聚餐夯地，早前主打綜合生魚片40片只要200元的活動就引爆嚐鮮潮，3月起改成專賣鮭魚生魚片依舊人氣不減，如今加碼姓名優惠，大家想吃可要手刀訂位，活動截止日以店家粉專為主。

圖／壹玖捌捌銷魂鍋貼臉書專頁
圖／壹玖捌捌銷魂鍋貼臉書專頁

除了鮭魚，台式餐點也在等著大家。台中西區的朝聖美食「壹玖捌捌銷魂鍋貼店」推出最新優惠，3/22至3/28為止到店，凡姓名中與「ㄍㄨㄛ」「ㄊㄧㄝ」同音，憑證件對中一字即可免費吃銷魂鍋貼乙份；若兩字同音再加碼招待店內經典翠玉油雞，而中文姓名與「鍋貼」同音同字則可直接整桌免費。活動限內用，每桌人數至多5人。

圖／壹玖捌捌銷魂鍋貼臉書專頁
圖／壹玖捌捌銷魂鍋貼臉書專頁

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