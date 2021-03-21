穿白衣就半價！晶華柏麗廳「5折」BUFFET吃到飽接力，免改名爽吃到4月

全民饕客優惠來了！台北晶華酒店內的吃到飽餐廳「栢麗廳」2月曾推出女生限定的「5折優惠」，日前宣佈好康不停擺，即日起只要身著白色服飾或出示白色配件，性別、平假日不拘，於指定時段內到訪皆可半價開吃，活動一路開跑至4/13，尤其錯過上次「Lady's Month」的男性朋友們可以揪團衝了！

圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書專頁

台北晶華酒店栢麗廳本回打造「白色情人月活動」，並拉寬活動限制，凡身穿白色服飾或出示任一白色配件，且於4/13前每日晚上8點後入場，不分平假日皆享5折優惠。這也代表大家最高現省790元，即可大啖各國百匯菜色，包含海鮮、手作壽司、中西式佳餚與各式甜點，免改名也能爽嗑生魚片。

由於白衣、白襪、白鞋、白色手錶或手機殼等相關配件十分普遍，此回促銷可謂全民適用，特別是大胃王可要把握機會出發，另外提醒大家活動限電話訂位哦！

晶華酒店栢麗廳 白色情人月活動

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號晚餐原價位：週一至週四每人1480元+10%；週五及週日每人1580元+10%

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