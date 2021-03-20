鮭魚同款7家「姓名優惠」！同音就送牛排、生魚片，同名可免費吃龍蝦&布丁

前陣子全台掀「鮭魚之亂」，如今各大業者紛紛搭上這波熱潮推出姓名優惠，同音就能免費吃生魚片或享半價，同名最狂則可免錢嗑龍蝦、人氣布丁一個月免費吃等，7大同款優惠立馬一次看。

台北Charles' Kitchen 察爾斯廚房：3/22當天

圖／Charles' Kitchen察爾斯廚房臉書專頁

隱身天母的早午餐店「Charles' Kitchen察爾斯廚房」推出快閃優惠，3/22當天到店用餐，只要名字含「牛排」兩字，包含同音即可兌換一份價值380元的熟成「美國板腱牛排」。

全台紅磚布丁：4/30前

圖／紅磚布丁臉書專頁

台南發跡的超夯布丁專門店「紅磚布丁」新推「全台哈姓大調查」長期活動，即日起至4/30，只要出示相關身份證件，姓「哈」就可免費領取哈密瓜布丁乙杯。若有「ㄏㄚ」「ㄇㄧˋ」「ㄍㄨㄚ」「ㄅㄨˋ」「ㄉㄧㄥ」任一同音字，單筆消費即享9折優惠，而中文正式姓名為「哈密瓜」，則可獲得一個月份的免費布丁，期限內可至全台門市分次親領共30杯免費布丁，口味不限。

屏東佳珍海產餐廳：截至3/21

屏東東港佳珍海產餐廳特別推出「撥鮭返鮪」優惠活動，凡名字含「鮪」同音字，即獲贈鮪魚赤身，同行友人任3人名字有「黑鮪魚」任一同音字，則送鮪魚中腹沙西米。

屏東東港味益鮪魚鬆品店：截至3/28

圖／東港味益鮪魚鬆臉書專頁

東港知名的味益鬆品伴手禮店即日起推出「鮪鮪到來」優惠活動，只要姓名中有「鮪」或「魚」任一同音字，3/28以前到店消費招牌鮪魚鬆且滿額200元，即贈一包一口鮪魚鬆蛋捲隨手包，每人限5組。

金門「六合極品海鮮鍋物專門店」：截至3/31

圖／六合極品海鮮鍋物專門店臉書專頁

離島也有福！即日起至3月底，凡至六合極品海鮮鍋物專門店消費，名字凡有「龍蝦」兩字，現場免費贈一隻活體龍蝦，若僅有「龍」或「蝦」同音字仍可半價開吃，吃到痛風都過癮。

雲林「台灣鯛生態創意園區」：截至3/21

圖／台灣鯛生態創意園區臉書專頁

雲林縣「口湖漁類生產合作社」接力迎接鮭魚旋風，截至3/21開放名字有「鮭魚」兩字的人，只要親訪園區，憑身份證換取一整尾價值3000元、來自挪威空運的「鮭魚」，限量100條送完為止。

而活動也同步推出另一好康，即日起每個週末、以及4/2至4/5連假到訪園區，只要憑手機截圖指定活動文宣圖，購票入館後即可免費獲得一份「鮭魚鯛魚握壽司」。供應時段為早上10:00至11:00、下午14:30至15:30，每時段限量100份，每支手機每日限換取一份。而50元的入場券也可全額抵消費魚湯、魚塊、魚丸、魚罐免費試吃。

高雄「游李家-天然酵母披薩專賣店」：截至3/21

圖／游李家-天然酵母披薩專賣店臉書專頁

除了海鮮、牛排、壽司等，披薩也能免費吃。「游李家-天然酵母披薩專賣店」比照壽司郎推出優惠活動，3/21前到任一分店，只要中文姓名含「鮭魚」同音同字，即可免費享用鎮店招牌「鮭魚鮮蝦」，兩字同音可5折享用，任一字同音則有9折促銷。但提醒大家如剩食過則會處以1000元罰款。

延伸閱讀：

．全台翰林茶館「買1送1」到月底、5折吃飯店自助餐！五月天演唱會門票3大優惠

．身份證含「3、1、4」任2碼，珍煮丹半價喝！初戀系莓果新品3大優惠一次看

．4/2前「冰滴拿鐵」天天送！奎克咖啡進駐高雄義享天地 不限時咖啡廳新選項