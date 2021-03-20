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全台翰林茶館「買1送1」到月底、5折吃飯店自助餐！五月天演唱會門票3大優惠
五迷票根收好！五月天今（20日）起於台南市立體育場舉辦「五月天 好好好想見到你」演唱會，各大業者因應天團連兩周唱五場，祭出獨家專屬優惠，除了「香格里拉台南遠東國際大飯店」憑票享5折用餐好康、在地茶店祭創意優惠，「翰林茶館」也於全台門市特別推出買一送一，讓粉絲享受了演唱會，還能一路省錢開吃開喝！
翰林茶館「全品項買一送一」至3/31
號稱黑白珍奶創始店的「翰林茶館」這次配合五月天台南場演唱會，特別推出「全品項買一送一」好康，即日起至3/31憑票根或購票證明，到全台翰林茶館、翰林茶棧、鱷魚騎士店面外帶兩杯同品項特大杯飲品，即享買一送一優惠，手搖品項不限，惟國宴珍奶不參與此活動。
台南遠東飯店「用餐優惠」至4/15
除了飲料小確幸，持五月天台南場演唱會門票，4/15前到「香格里拉台南遠東國際大飯店」用餐還有一系列折扣，其中最受矚目的以遠東CAFÉ (十樓)自助餐「5折」優惠莫屬，平日午晚餐可半價大啖美食，假日則有75折，活動每日限10組及每桌4人以內，若單純與五月天合照臉書打卡也可享75折。
此外，醉月樓點心菜單不分平假日用餐75折、THE MEZZ牛排龍蝦館週三至週日晚餐單點免費升級套餐、大廳茶軒平假日早午餐及下午茶75折，優惠無法併用。
磨磨茶「下腰唱五月天歌 喝茶免費」
隱身於台南火車站前的巷弄老店「磨磨茶」以刈包、味道純粹的茶品虜獲不少饕客芳心。即日起的兩周內，只要有五月天演唱會票券在手，到店內用喝茶即享9折，五迷若成功挑戰下腰唱一段五月天的歌，還可免費喝茶，趣味優惠別錯過！
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