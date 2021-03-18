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想念南洋美味不必出國！ 「 PaMi 咖哩叻沙」新品衝擊味蕾 乾、湯雙味甜辣夾殺
防疫期間無法出國，也止不住想念南洋國民「咖哩」口味嗎？ 「PaMi 曾拌麵」最新推出咖哩叻沙系列新品「咖哩叻沙拌麵、咖哩湯麵」乾、湯雙味，這款東南亞街頭巷口、家家戶戶廚房都必備的咖哩叻沙，讓你不用飛出國就能嚐到完美南洋好滋味！
六年前以香蔥椒麻口味橫掃乾拌麵市場的曾拌麵，今年初以南洋風咖哩挑戰市場，推出新品咖哩叻沙拌麵和咖哩湯麵，以叻沙醬的南洋風味襯托日本進口的溫潤咖哩，融合香濃的椰漿，搭配曾拌麵一向堅持傳統製程的日晒麵口感，以乾、湯兩種呈現，直接衝擊消費者味蕾。「咖哩湯麵」改良北海道湯咖哩，以香料提味，搭配久煮不爛的麵條，爽口香辣；「咖哩叻沙拌麵」佐蜂蜜、水果泥和胡椒調和辛辣咖哩，甜辣交織的多層次口感與富嚼勁的細麵完美結合。
南洋風味近來倍受消費者喜愛，PaMi海味叻沙米粉以椰漿調和的海島風味濃郁突出，力求成為追求口感的驚艷或是禁得起時間考驗的那一味，愛嘗鮮饕客不可錯過PaMi最新選擇。防疫期間從PaMi 官網就能直接下單咖哩叻沙拌麵、咖哩湯麵，期望能為減少外食的日子增添更多新滋味。
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