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鮭魚之亂末班車暴增！這縣市改名破70人搶吃免費大餐

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不只鮭魚還有干貝赤蝦！全台「藏壽司」7天限定北海道大帆立貝，還有黑鮪魚等12道必吃！

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
自3月19日開始，限時7天推出「鮭貝賞味祭」，除了鮭魚外，還有豪華北海道大帆立貝與熟成黑鮪魚等12組高檔壽司上桌，快揪團預約吃起來。 圖／取自藏壽司官網
自3月19日開始，限時7天推出「鮭貝賞味祭」，除了鮭魚外，還有豪華北海道大帆立貝與熟成黑鮪魚等12組高檔壽司上桌，快揪團預約吃起來。 圖／取自藏壽司官網

日前因「壽司郎」推出「鮭魚」諧音免費吃活動，引爆全台「換名潮」，各地不斷有網友分享身分證更名成功的消息，也成功引爆線上話題，為此壽司郎總經理出口好太郎也誠摯歡迎鮭魚先生小姐用餐。而「藏壽司」也不遑多讓，自3月19日開始，限時7天推出「鮭貝賞味祭」，除了鮭魚外，還有豪華北海道大帆立貝與熟成黑鮪魚等12組高檔壽司上桌，快揪團預約吃起來！

圖／取自藏壽司官網
圖／取自藏壽司官網

藏壽司日本總公司成立於1995年，名為「KURA CORPORATION股份有限公司」，並於2014年在台灣成立子公司後，便在台灣創下「擁有30家分店」的驚人紀錄，也讓不少「壽司控」，評比其為最好吃的壽司。該公司也擁有「鮮度君」獨家專利保鮮蓋，能確保顧客用餐的新鮮度與安全度，最重要的是賦予顧客「最享受美味」的超值體驗。

圖／取自藏壽司官網
圖／取自藏壽司官網

這回推出的「鮭貝賞味祭」，就是想要以最上等的食材回饋喜愛藏壽司的顧客，有包含12道超值的豪華組合，包含鮭魚卵鮑魚奢華三貫、豪華三鮮 (干貝/鮭魚/赤蝦)、北海道大粒帆立貝佐鮭魚卵、盛的滿滿貝柱握壽司、炙烤玫瑰岩鹽生鮭魚(一貫)、帆立貝蝦仁茶碗蒸、熟成黑鮪魚中肚(一貫)、炙烤起司扇貝、金桔醃漬生鮭魚(一貫)、雞肉天婦羅握壽司與蒜香洋蔥牛肉壽司等，更狂的是還有7種魚介濃厚味噌拉麵，且以上價格多以一盤40元為主（價位最高的拉麵也僅130元）保證讓顧客爽爽吃、開心吃！

圖／取自藏壽司官網
圖／取自藏壽司官網

值得注意的是，鮭貝賞味祭自3月19日正式開始，截止至3月25日，目前已開放網路訂位囉，只要透過「E排客」，全台各方店皆可線上預約，尤其食材強調當日店鋪新鮮進貨，因此限量供應，售完為止，若想體驗「鮭貝賞味祭」的顧客，千萬不要錯過，趕緊揪團吃起來！

圖／藏壽司提供
圖／藏壽司提供

藏壽司

臉書：https://www.facebook.com/Kurasushi.tw

訂位：https://e-pai-ke.com/brand-detail/1

「鮭貝賞味祭」有「鮭魚卵鮑魚奢華三貫」等12款限定產品。圖／藏壽司提供
「鮭貝賞味祭」有「鮭魚卵鮑魚奢華三貫」等12款限定產品。圖／藏壽司提供

圖／取自藏壽司官網
圖／取自藏壽司官網

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