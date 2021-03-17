比臉還大的炸雞！全台「炸全雞」5選，金黃酥脆掰開還會噴汁

全台瘋炸雞！不論是速食店、美日韓餐廳或夜市炸雞攤等，各種炸雞早已在全台鋪天蓋地，雖然高熱量好罪惡，但每一口爆汁的精華，偶爾吃一次絕對舒壓。這回小編要特別為大家介紹全台「5大炸全雞」的餐廳店家，比臉還大的炸全雞好令人心動，快一起來瞧瞧吧！

桃園「半雞八兩」，中原人的最愛

原來自台南的「炸雞洋行」推出的二代店，採用獨特的氣壓式炸鍋，可以保留雞肉最鮮甜多汁的美味，而除了桃園中原外，也有在員林與新北市展店。該店雖然主打的是吮指半雞與人氣八兩雞，但有不少中原的學生會選擇吃他們限量的「轟炸全雞，2至3人分食剛剛好，不過由於製程費時，店家強調須提前一小時或提前一天電話預訂，數量有限，儘早開訂囉！

地址：桃園市中壢區中山東路二段162號

電話：03-466-6166

圖／炸雞的行家-半雞八兩中壢中原店臉書粉專

圖／炸雞的行家-半雞八兩中壢中原店臉書粉專

咔必娜是宜蘭獨有炸全雞的速食店，強調當日溫體雞市場現宰，還有宜蘭在地人表示「他們家的全雞金黃酥脆，老實說我一個人慢慢吃可以嗑掉，真的很好吃」，完全可以感受到炸雞的可口。另外該店販售的品項非常多元，從超狂整隻的炸全雞、招牌超多汁的炸雞漢堡、無骨雞腿排與各式雞皮豆乾等炸物可供選擇，罪惡滿滿但還是會一口接著一口。

咔必娜就是炸雞漢堡

地址：宜蘭縣宜蘭市神農路一段21號

電話：03-936-9887

圖／咔必娜.就是炸雞漢堡IG粉專

圖／咔必娜.就是炸雞漢堡IG粉專

「爆Q美式炸雞」擁北部多間店，單點全雞369元

若是北部人想吃炸全雞，不妨可以到這間連鎖店嚐鮮看看，單點一隻369元，還可以搭配套餐469元，享有炸全雞一隻、炸物副食7選3與三罐250ml的可樂，三人分食絕對吃很飽。另外也有販售超過10種以上的炸雞，其中「泰式無骨雞腿排」也是炸雞控必點，酥脆外皮配上酸甜的泰式醬汁，好過癮好罪惡。若是懶人不想出門，也可配合Foodpanda與Ubereats外送喔！

「爆Q美式炸雞」復興店

地址：台北市松山區復興北路213號

電話：0900-218-217

圖／爆Q美式炸雞汐止店臉書粉專

圖／IG網友829吃喝玩樂開箱趣授權

嘉義「椒麻桃城全雞」人氣必點，加會員再送脆皮腿米花

嘉義「桃城雞排」早於2000年就已創立，擁有超過20年的炸物功力，主打各式醃料口味的雞排，尤其全雞種類的「桃城雞」椒麻口味是人氣必點之一，採用數十種的辛香料搭配中藥元素特製而成的椒麻醬料，可自行沾醬或塗抹，非常刷嘴，目前在嘉義有兩家店家，分別為忠孝旗艦店與中正創始店，營業時間平日從下午3點30分至晚上10點30分（假日延長一小時）。日前還創立的會員制，只要入會即送脆皮腿米花兌換券兩張（價值110元），生日當月還送價值100元折價卷，若是每月10號放縱日還可以「點數2倍送」，快加入搶優惠囉！

忠孝旗艦店

地址：嘉義市東區忠孝北街191號

電話：05-2238553

中正創始店

地址：嘉義市西區中正路698號

電話：05-2238553

圖／桃城雞排臉書粉專

圖／桃城雞排臉書粉專

「Crisken脆司肯美式炸雞」3月推全新漢堡菜單，全雞還享6種特製沾醬

日前Crisken脆司肯美式炸雞已於3月推出全新菜單，把原先的熱狗堡改為漢堡，主持自行研發不同口味，推出包含炸雞超過10種的套餐，還曾表示給了外國朋友試吃，評比甚至高於美國知名漢堡速食店的In&Out。當然還不能少的炸全雞，提供兩種口味供選擇，其中還會提供6種獨家醬料，像是水牛城辣醬、辣普辣司手工辣醬、法式優格橙橘醬與熱那亞青醬等，迸發出不同炸雞新滋味。

地址：高雄市三民區鼎中路419號

電話：07-349-3551

圖／Crisken脆司肯美式炸雞臉書粉專

圖／Crisken脆司肯美式炸雞臉書粉專

圖／Crisken脆司肯美式炸雞臉書粉專

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