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還沒開店就有人排隊！　以馬內利「台灣鯛鮮魚湯」每日新鮮上桌

聯合新聞網 / 行遍天下
每碗魚湯都能吃到一條完整的台灣鯛，肉質鮮嫩無土味，上桌後先喝湯，再小心去刺吃肉。
每碗魚湯都能吃到一條完整的台灣鯛，肉質鮮嫩無土味，上桌後先喝湯，再小心去刺吃肉。

【圖／文：行遍天下】

一早7點還沒開賣，就有客人等著要來碗鮮魚湯，搭配炒米粉加麵，來個台北式的古早味早餐！以馬內利鮮魚湯每天限量約200條台灣鯛(吳郭魚)，每碗都有一隻完整的吳郭魚，肉質鮮嫩、湯頭清甜，完全沒有土味，巔覆一般人對台灣鯛的印象，讓隱身巷弄的路邊攤總是坐滿了人，晚來就吃不到，還有人一次吃4隻！

每日挑選台灣鯛　吳郭魚吃起來沒有土味

以馬內利鮮魚湯已開業超過40年，現傳承到第三代，老闆徐肇謙認為，現在台灣的養殖技術已經提升很多，再加上他們每日挑選新鮮台灣鯛，魚不放隔夜賣，且自家仔細去鱗、去內臟，用自己也要吃的心情處理食材，成功讓一般很少用於煮清湯的吳郭魚，也能變成超人氣魚湯。

以馬內利鮮魚湯雖是路邊攤，但饕客絡繹不絕，經常下午魚湯就售罄。
以馬內利鮮魚湯雖是路邊攤，但饕客絡繹不絕，經常下午魚湯就售罄。

第三代老闆徐肇謙，現點現煮一碗碗吳郭魚鮮魚湯。
第三代老闆徐肇謙，現點現煮一碗碗吳郭魚鮮魚湯。

雖是路邊攤，但選材製作絲亳不馬虎，除了一條條清理魚，還每日熬豬大骨湯煮魚，用餐尖峰時間經常一次煮10幾隻台灣鯛，一開始先大火煮滾魚湯後，再小火慢煮5分鐘，濃縮精華，湯頭更美味！也每天自製豬油炒米粉、炒麵，老闆特別提醒客人享用美味時的小祕訣，米粉麵上桌時，再加點蒜汁、烏醋和自製的小魚辣椒，味道層次更豐富。

炒米粉Q彈，用自家製豬油炒麵、米粉，更香！
炒米粉Q彈，用自家製豬油炒麵、米粉，更香！

客人常點炒米粉、麵各半，再加點蒜汁、烏醋和自製小魚辣椒。
客人常點炒米粉、麵各半，再加點蒜汁、烏醋和自製小魚辣椒。

　

店家推薦

以馬內利魚湯

地址：台北市中正區杭州南路一段11巷3號對面

電話：02-2351-5378

網址：以馬內利鮮魚湯

營時：週一至五7:00 ∼ 19:00，週六7:00 ∼ 14:00，週日休(週一市場休市，沒有鮮魚湯)

價位：鮮魚湯80元，米粉麵30元

　

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