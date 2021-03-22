還沒開店就有人排隊！ 以馬內利「台灣鯛鮮魚湯」每日新鮮上桌
【圖／文：行遍天下】
一早7點還沒開賣，就有客人等著要來碗鮮魚湯，搭配炒米粉加麵，來個台北式的古早味早餐！以馬內利鮮魚湯每天限量約200條台灣鯛(吳郭魚)，每碗都有一隻完整的吳郭魚，肉質鮮嫩、湯頭清甜，完全沒有土味，巔覆一般人對台灣鯛的印象，讓隱身巷弄的路邊攤總是坐滿了人，晚來就吃不到，還有人一次吃4隻！
每日挑選台灣鯛 吳郭魚吃起來沒有土味
以馬內利鮮魚湯已開業超過40年，現傳承到第三代，老闆徐肇謙認為，現在台灣的養殖技術已經提升很多，再加上他們每日挑選新鮮台灣鯛，魚不放隔夜賣，且自家仔細去鱗、去內臟，用自己也要吃的心情處理食材，成功讓一般很少用於煮清湯的吳郭魚，也能變成超人氣魚湯。
雖是路邊攤，但選材製作絲亳不馬虎，除了一條條清理魚，還每日熬豬大骨湯煮魚，用餐尖峰時間經常一次煮10幾隻台灣鯛，一開始先大火煮滾魚湯後，再小火慢煮5分鐘，濃縮精華，湯頭更美味！也每天自製豬油炒米粉、炒麵，老闆特別提醒客人享用美味時的小祕訣，米粉麵上桌時，再加點蒜汁、烏醋和自製的小魚辣椒，味道層次更豐富。
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以馬內利魚湯
地址：台北市中正區杭州南路一段11巷3號對面
電話：02-2351-5378
網址：以馬內利鮮魚湯
營時：週一至五7:00 ∼ 19:00，週六7:00 ∼ 14:00，週日休(週一市場休市，沒有鮮魚湯)
價位：鮮魚湯80元，米粉麵30元
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