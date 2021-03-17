11家人氣品牌「買一送一」懶人包！麥當勞、星巴克、手搖全品項買1送1快收

號外，買一送一旋風3月快閃襲台啦！各大餐飲業者近期陸續推出超殺優惠券或限時促銷，今天就為大家統整11家品牌的「買一送一」，包含6家餐廳及快餐像是麥當勞、SUBWAY、繼光香香雞等，另有4家手搖飲、馬卡龍甜點，趕快看準期限出發開搶好康！

麥當勞：即日起至4/13

圖／麥當勞提供

麥當勞3月祭出「暖春優惠券」，最高現省2671元，其中買一送一欄目有6塊麥克雞塊、冰炫風、紅茶、大杯飲料等，尤其雞塊作為人氣品項，12塊只要60元，吸引大批麥粉開吃。

FRIDAYS：即日起至3/24週三

圖／TGI FRIDAYS提供

美式連鎖餐廳「TGI FRIDAYS」為歡慶56週年，特別推出優惠，即日起至3/24的週三凡到店用餐，點購指定漢堡可享買一送一。3/17品項為「超級三重奏漢堡」，3/24則為隱藏版「海陸雙享霸氣漢堡」份量飽足，每份原價490元。

繼光香香雞：即日起至4/8

圖／繼光香香雞提供

炸物控注意！即日起到「繼光香香雞」全台門市購買指定餐點組合，即可獲得優惠券，當天可立即使用，兌換阿根廷魷魚、蒜脆杏鮑菇、墨魚甜不辣等商品「買一送一」，桃園新光專櫃、中捷專櫃不參與此活動。

薄多義「BITE2GO」：3/20至3/21、3/27至3/28

圖／官方IG@bite_2_go

薄多義新品牌「BITE2GO」主打適合獨享的義式快餐，新莊首店3/15正式開幕後推出一系列活動，其中「7吋單人披薩」提供限時限量買一送一，3/20至3/21、3/27至3/28下午兩點到店、出示官方粉絲專頁按讚，即享「每日披薩」同口味買一送一，限量50份。

NENE CHICKEN：即日起至發完為止（兌換至4/30）

圖／NENE CHICKEN提供

韓國炸雞品牌NENE CHICKEN即日起限量釋出「櫻花季優惠券」，憑券可享招牌拳頭飯糰、薯條或可樂「買一送一」，另有買炸雞還享炸年糕免費升級，用韓式小吃加菜。

SUBWAY：即日起至發完為止（兌換至4/30）

圖／SUBWAY提供

連鎖品牌SUBWAY3/19前釋出激省優惠組合，並於實體門市提供限量加碼優惠券，票券含無糖紅茶、大杯飲料、美式咖啡和經典現烤餅乾「買一送一」，另有消費指定品項「點心免費送」如買濃湯送薯塊、買飲料送餅乾等，3/22起開放兌換至4/30。

春陽茶事:3/19一日限定

圖／春陽茶事提供

因應三週年，「春陽茶事」於3/19品牌日新推超狂「全品項買一送一」，當天12點至晚間8點，只要追蹤官方社群並出示標記「#春陽茶事」的臉書或IG頁面，不限貼文或動態，到店購買2杯同品項、容量的飲品，即享買一送一，暢飲任一熱銷款檸檬蜜烏龍、黑糖珍珠鮮奶、冬瓜檸檬粉條等或新品「覆盆子烏龍」。

鶴茶樓：3/20一日限定

圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓首次將「台灣黑珍珠蓮霧」入味，打造粉嫩「蓮霧蘭香綠茶」3/20起於全台鶴茶樓門市開賣，並於開賣首日祭出買一送一好康，凡購買蓮霧蘭香綠茶，即送相同容量一杯「藝伎紅茶」。

美國功夫茶 X HERSHEY'S：即日起至4/5

圖／頂呱呱提供

頂呱呱旗下的「美國功夫茶」4/5前每週接力提供HERSHEY'S巧克力聯名手搖「買一送一」，3/21前可享大人口味「好時光摩卡」，3/22至3/28為甜蜜冰沙「好時光棉花糖」，3/29至4/5則為「好時光歐蕾」。活動限大杯飲品，但不適用於外送服務、APP預約點餐且無法與任何優惠合併使用。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

台灣星巴克為歡慶23週年，推出多項促銷活動，其中3/22至3/26可享「黑咖啡買一送一」，活動期間早上10點至下午2點到店購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的指定黑咖啡系列飲料，即可一杯價喝兩杯。黑咖啡品項包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列等，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

更多活動：7大好康接力享！星巴克「草莓星冰樂」回歸、23歲免費喝美式

TWG Tea：3/20一日限定

圖／TWG Tea提供

為歡慶3/20「世界馬卡龍日」，TWG Tea推出馬卡龍禮盒「買一送一」，當日凡至全台任一門市購買6入裝的招牌手工茶香馬卡龍，即享買一送一，每人限購3組，數量有限售完為止。

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