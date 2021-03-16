免加價享櫻花甜點！夏部火鍋吃到飽「6折」即日開跑，壽星還有幾歲送幾顆牛奶貝

鍋控、甜品粉絲、海鮮迷都能出動！人氣夏部火鍋吃到飽因應櫻花季，首度推出一系列櫻花季甜品，凡至全台門市用餐都可免費吃；而信義店與林口店也推出獨家好康，即日起至3/25為止週一至週四可享「第二位6折」優惠，台北人、林口人3月聚餐地點免煩惱！

圖／夏部火鍋提供

夏部火鍋特別推出季節限定「櫻花季甜點」，只要吃鍋即可「免加價」無限享用。品項包含手工現做的櫻花寒天舒芙蕾、古早味櫻花白糖粿、櫻花雙層奶酪等，粉嫩外型超療癒，其中舒芙蕾鬆軟口感搭配奶油與寒天風味升級，還可額外搭配香草冰淇淋，冷熱交織的滋味超過癮。

圖／夏部火鍋提供

而夏部火鍋信義店、林口店也特別祭出「第二位6折」活動，即日起至3/25的週一至週四，凡到店用餐並在FB或IG打卡，第二位就能6折開吃，為頗為難得的吃到飽優惠。若平日時間不允許也沒關係，全台夏部火鍋的壽星優惠同步開跑中，只要生日當天用餐，滿4人同行並成功在前三天完成預訂，幾歲即可免費獲得對應數量的超大牛奶貝，大家準備揪團吃鍋啦！

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