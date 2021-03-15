福岡冠軍咖啡「REC coffee」海外首店插旗台中！26樓高邊喝咖啡、邊賞市景

台中作為台灣人口排名第二大城市，近年來藝文活動、咖啡風潮相當盛行，加上捷運即將通行，除了能吸引觀光客造訪外，不少知名品牌也紛紛進駐台中搶攻商機。起源於日本福岡的世界級咖啡店「REC COFFEE」即將來台開設海外首家分店，一號店就選址台中，預計將於4月正式對外開幕，座落在26樓高的門市不只散發濃郁咖啡香氣，還有極佳的景觀視野。

來自日本福岡的REC COFFEE由岩瀨由和（Yukazu Iwase）與北添修（Osamu Kitazoe）創立，開業初期只是一台不起眼的行動咖啡車，因對咖啡品質的講究而逐漸在當地打開知名度，陸續開了多家實體門市，目前在福岡已有6家門市、東京則有1家。

圖／rec_coffee官方IG

REC COFFEE曾於2014年榮獲世界咖啡師大賽（JBC）冠軍，隔年再拿下世界咖啡師大賽（WBC）亞軍，兩個大獎替品牌注入更多的愛戴與關注，搖身一變成了福岡相當知名的連鎖咖啡廳。REC COFFEE對於提供消費者「美味咖啡」的態度展現極大誠意，從選豆到烘豆都經過層層嚴格把關，為了讓顧客品嘗最新鮮的咖啡，也絕不販售烘焙超過7天的咖啡豆，另外門市還提供試聞、試喝的服務，希望上門的民眾能經過細細品味後挑選最適合自己口味的商品，每個環節都流露出貼心的人情味。

關於REC COFFEE台中店的細節，目前官方消息指出，REC COFFEE台中店將於3月底試營運、4月正式開幕，地點位於台中中國信託金融大樓26樓，台中的朋友趕緊收進必去咖啡廳清單內，等開幕時一邊享用冠軍咖啡的美味，一邊俯瞰台中絕美市景。