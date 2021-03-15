韓式炸雞NENE CHICKEN「買1送1券」手刀搶！買炸雞免費贈炸年糕

炸雞控要尖叫！來自韓國的人氣炸雞品牌NENE CHICKEN即日起限量祭出「櫻花季優惠券」，憑券可享招牌拳頭飯糰、薯條或可樂「買一送一」，買炸雞還享炸年糕免費升級，現賺一份韓式小吃，截至4/30皆可兌換。

NENE CHICKEN示意圖。記者陳睿中／攝影

即日起凡致電或到店購買半半炸雞及以上價位炸雞，即可免費獲得「櫻花季買一送一優惠券」，4/30前可憑券到店兌換對應好康。內容包含可樂、原味薯條、韓式拳頭飯，最高現省90元。而活動期間購買任一口味炸雞，還可免費獲得價值59元的炸年糕，聚餐加菜超過癮。活動即日開跑，送完為止，優惠券每次限用一張，三重三和店、松山八德店不參與活動。

圖／NENE CHICKEN官方臉書

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