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薄多義披薩買1送1、咖啡無限續！獨享型「BITE2GO」開幕優惠新莊人必收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／官方IG@bite_2_go
圖／官方IG@bite_2_go

人氣義式餐廳「薄多義」除了有話題極高的雞翅山壽星禮，披薩、炸雞、輕食等餐點皆深受不少饕客喜愛。而薄多義去年於高雄以快閃餐車形式，打造了新型態用餐模式的品牌「薄多義BITE2GO」，吸引許多人買單，這回終於以實體店面插旗新莊，更祭出連續兩周的開幕優惠，新莊人絕對要出發！

圖／BITE 2 GO 義式快餐店粉專
圖／BITE 2 GO 義式快餐店粉專
圖／官方IG@bite_2_go
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薄多義旗下全新「BITE2GO 義式快餐店」主打一人能獨享的份量，方形設計的披薩，搭配艷紅紙盒包裝十分搶眼，店面也有不少特色燈飾，成為新興洗版主人公。品牌首度進駐新莊，新年開始試營運立馬成為熱門朝聖處，如今迎來3/15正式開幕，一口氣推出3大好康，其中最受矚目的莫過於「7吋單人披薩買一送一」活動。3/20至3/21、3/27至3/28下午兩點到店、出示官方粉絲專頁按讚，即享「每日披薩」同口味買一送一，限量50份。

圖／官方IG@bite_2_go
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此外，即日起至3/28為止，凡到店內用美式咖啡，出示粉專按讚同樣可享「無限續杯」，讓咖啡控配著披薩更滿足。若消費滿800元，還會送「每日披薩兌換券」，粉絲下次即可免費吃。未來不論一人嘴饞，還是想揪聚餐都不怕沒地方，尤其新莊居民先把握時機開吃！

薄多義BITE2GO 義式快餐店

地址：新北市新莊區中港路295號1樓（週一店休）

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