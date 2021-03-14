買1送1小確幸！SUBWAY「買1送1」限時領、HERSHEY'S手搖優惠長達22天

在外吃喝有買一送一最起勁！人氣速食連鎖品牌SUBWAY將於3/15起推出激省優惠組合，還加碼「買一送一」優惠券，讓快餐愛好者省一波；而「美國功夫茶」本次聯手知名巧克力品牌HERSHEY'S打造3款巧克力手搖，更破天荒祭出長達22天的買一送一優惠，不同品項每週輪番上陣。

大杯「好時光摩卡」原價110元、「好時光歐蕾」售價95元、「好時光棉花糖」原價105元。圖／頂呱呱提供

頂呱呱旗下的「美國功夫茶」2月跨界聯手北美最大巧克力品牌HERSHEY'S，以「好時光」為主題推出甜蜜「巧克力飲」，3/15起更祭出買一送一，截至4/5的活動期間購買指定品項，並將美國功夫茶官方IG貼文轉發至個人限時動態，出示畫面即可一杯價喝兩杯。

首波登場的為大人款「好時光摩卡」，3/21為止可買一送一，3/2至3/28為「好時光棉花糖」沁甜巧克力冰沙；3/29至4/5則由「好時光歐蕾」壓軸出擊，新品嚴選HERSHEY'S巧克力粉調配小農鮮奶，選擇熱飲也超濃郁。提醒大家買一送一活動限定為大杯飲品，活動不適用於外送服務、APP預約點餐且無法與任何優惠合併使用。

SUBWAY優惠組合5日限定。圖／SUBWAY提供

除了螞蟻人會愛的甜飲，SUBWAY也將於3/15至3/19釋出5日限定好康，活動期間到店購買30元的小杯冷飲，即可用70元加購原價105元的特選雞系列「6吋潛艇堡」，選項包含火雞胸肉堡、香烤雞肉堡、照燒雞肉堡以及鮮嫩雞柳堡等，每人每天單次限購一份，優惠無法併用，預約及外送服務不參與此活動。

而更令人期待的是，SUBWAY門市也同步提供限量的加碼優惠券，「買一送一」有無糖紅茶、大杯飲料、美式咖啡和經典現烤餅乾，還有「點心免費送」如買濃湯送薯塊、買飲料送薯片或餅乾等，變身小資下午茶，票券使用期限為3/22至4/30。

限量優惠券可於門市領取。圖／SUBWAY提供

延伸閱讀：

．全面85折！錢都「攪攪風味小火鍋」二店3/22開幕，百元平價還享附餐吃到飽

．7大好康接力享！星巴克「草莓星冰樂」回歸、咖啡買1送1、23歲免費喝美式

．專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」