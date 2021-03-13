土雞必點、野菜必吃！ 陽明山老字號「松竹園餐廳」隱身在綠意盎然山林中

【圖／文：行遍天下】

到陽明山除了一定要大啖當地種植的新鮮野菜，土雞更是不可錯過的必吃美味！與二子坪、小油坑、冷水坑、七星山主峰、夢幻湖等知名景點相鄰的松竹園，隱身於一片綠意盎然幽靜松樹和竹園山林裡，已有30年歷史的傳香美味，是許多饕客在陽明山上最愛的老字號代表。

白斬雞油香肉嫩、古早味滷肉超下飯，更不可錯過地產食材高麗菜與山藥湯，最後以香酥芋頭卷做甜點收尾好滿足。

大啖自種自養的山雞野菜

兩層樓廣寬的用餐空間，可容納約400人座位區，就連菜單也一字排開提供多元化的種類菜色。能品嚐得到廚師私房手路菜，不僅有道地傳統的台菜，還融合講究功夫的川菜和上海菜等菜系，令人大飽口福吃盡牛、羊、豬、雞等肉品、和海鮮、湯品、雞湯，以及蛋、豆腐、蔬菜系列與點心等近60種佳餚好味；松竹園更貼心地在菜單上列有熱門排行榜品項，提供點餐時必吃的好選擇。

松竹園餐廳門口種植清雅竹林。

當中最人氣招牌的即是自家在寬廣養雞場，用玉米天然飼養、並日夜呼吸山上純淨好空氣的放山土雞，簡單烹調的白斬古早雞，肉質結實帶有嚼勁；另一道精選台灣黑豬，在注重火候下，滷製成的古早味滷肉，Q彈香嫩多汁的不油膩，可配上好幾口米飯，十足下飯；不可不嚐的還有來自鄰近居民小農自己種植的高山野菜，一品新鮮採摘的時蔬之清甜旬味，最後配上以自家種的山藥所熬煮的湯，鮮美甘淳地暖意上心頭，再吃份選用大甲芋頭，製成芋泥再用吐司包裹油炸特製的香酥芋頭酥，道道都讓人吮指回味。

饕客來都會必點的白斬古早雞，是最人氣的招牌菜。

鄰居小農的高山野菜，清甜美味。

松竹園店內簡單木色裝潢十分舒適，能邊欣賞山景邊用餐。





店家推薦

松竹園

地址：台北市士林區永公路546號（永公路&菁山路口）

電話：02-2861-6261

營時：週一 ∼ 四11:30 ∼ 20:30、週五11:30 ∼ 21:00、週六日11:00 ∼ 21:00

網址： www.28616261.com.tw

價位：白斬古早雞(半隻)420元、古早味滷肉450元、高山高麗菜150元、山藥湯260元、香酥芋頭卷(7卷)200元





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