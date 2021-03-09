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拿坡里「披薩現省120元」、必勝客「買大送大」加35元再送小披薩！2大快餐生日慶優惠

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／拿坡里官方粉絲團、必勝客臉書專頁、必勝客提供
圖／拿坡里官方粉絲團必勝客臉書專頁、必勝客提供

快餐品牌優惠3月全出動啦！近期除了有麥當勞「暖春優惠券」能省錢開吃，拿坡里和必勝客也分別祭出了2021生日慶優惠，像是「拿坡里」大披薩任一口味及招牌六塊炸雞皆特價209元，必勝客也有外帶買大送大、外送買大送小好康，還能用「35元」購入價值360元的夏威夷小披薩，超值優惠絕對是聚餐好時機！

必勝客

圖／必勝客臉書專頁、必勝客提供
圖／必勝客臉書專頁、必勝客提供

為歡慶35週年，必勝客即日起祭出買一送一活動，外帶比薩可享買大送大，外送則有買大送小優惠，超適合藉此機會嚐鮮「三星蔥卜肉國宴比薩」限時新口味。更狂的是，只要加價35元即可額外獲得一份「夏威夷小比薩」，325元直接收口袋。活動截至4/19，但4/1至4/5不適用。

拿坡里

圖／拿坡里官方粉絲團
圖／拿坡里官方粉絲團

人氣在地品牌「拿坡里」今年迎來24歲，即日起至3/17推出一系列活動，凡到店外帶或內用，大比薩口味任選只要209元，現省120元。而促銷活動當然少不了最受歡迎的炸雞，原價294元的6塊炸雞及烤雞限時特價209元，雞腿控也可以239元爽嗑6塊咔滋炸雞腿。

此外，原價663元的組合也下殺至447元，大家可一次吃到大披薩、6塊炸雞及1250ml飲料，超適合小資族一起分食。而炸雞也可整桶換成烤雞，惟雞肉部位無法挑選。提醒大家，拿坡里炸雞店、外送皆不適用此活動。

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拿坡里 炸物

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