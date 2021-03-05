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桃園「巨無霸」早午餐只要155元， 再送咖啡紅茶＋濃湯免費喝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
桃園八德「饗樂食光」推巨無霸超大份量早午餐還附贈咖啡、紅茶與濃湯，最便宜只要155元。 圖／IG網友taoyuan543授權 圖／饗．樂食光IG粉專 圖／IG網友joanna_foodie 授權
桃園八德「饗樂食光」推巨無霸超大份量早午餐還附贈咖啡、紅茶與濃湯，最便宜只要155元。 圖／IG網友taoyuan543授權 圖／饗．樂食光IG粉專 圖／IG網友joanna_foodie 授權

早午餐是現在很多台灣人假日必備的「懶人吃法」之一，也有許多餐廳業者推出早午餐吸引顧客消費。而位在桃園八德有一家「巨無霸」早午餐店「饗樂食光」，超大份量早午餐還附贈咖啡、紅茶與濃湯，最便宜只要155元，快揪團嚐鮮吃起來！

圖／饗．樂食光IG粉專
圖／饗．樂食光IG粉專

「饗樂食光」位於桃園市八德的仁德一路上，餐飲品牌價值主打「享受美食、快樂生活、健康原味與舒適環境」，尤其晨曦白日的暖陽透過大片玻璃照射的光線與柔和的裝潢設計，非常適合來一盤早午餐配咖啡，浸淫於日常生活的確幸與愉悅。

圖／IG網友joanna_foodie授權
圖／IG網友joanna_foodie授權

圖／饗．樂食光臉書粉專
圖／饗．樂食光臉書粉專

翻開「饗樂食光」的菜單，有超過30種的變化料理供選擇，有蛋捲、班尼迪克蛋、義大利麵與燉飯等，其中「巨無霸」早午餐系列深受網友的喜愛，最便宜的「青醬野菇乳酪蛋捲大早餐」價格只要155元，基本配備一定有主食、滿滿的生菜沙拉、水果、炒蛋或太陽蛋、吐司或麵包與各式變化的小點，像是有薯條、培根、熱狗、酪梨與藜麥等，消費者可從剛高達11種「吃飽飽大早餐」系列中選擇自己想要的口味。

圖／IG網友taoyuan543授權圖／IG網友fanny680971授權
圖／IG網友taoyuan543授權圖／IG網友fanny680971授權

圖／饗．樂食光臉書粉專
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除此之外，每位點大早餐的消費者，都可以享有免費的咖啡或康寧紅茶（擇一）與每日現做濃湯，升級其他飲品可折抵20元，加購甜點也同樣折20元。值得注意的是尖峰時間，用餐時間限制90分鐘，且每人低消需達80元喔。

圖／饗．樂食光臉書粉專
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饗．樂食光

地址：桃園市八德區仁德一路67號

大早餐供應時間：平日：10:30～14:30；假日：08:30～10:30

電話：03-3689010（建議來電訂位）

停車：正對面有收費停車場

圖／饗．樂食光臉書粉專
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早午餐 早餐 咖啡 義大利麵 吐司

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