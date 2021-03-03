「咕咕家」韓式炸雞插旗台北！6款炸雞+Pizza無限吃，開幕再享第二人半價免250元

韓流逐漸在臺灣大眾化，也越來越多臺灣人喜愛韓式美食。這回來自韓國正宗的「咕咕家」吃到飽炸雞品牌終於插旗台北西門町啦！6款炸雞任選吃到飽，其他還有Pizza、炸熱狗、沙拉與各式自助吧熟食也同樣無限爽吃，而開幕首三日再享第二人半價優惠，快揪團一起一起吃韓食吧！

圖／咕咕家韓式炸雞Pizza吃到飽-Korean Chicken Plus+臉書粉專

「咕咕家」其實是韓國食品大牌「CHICKEN PLUS+」旗下的吃到飽炸雞品牌，主打各式炸雞吃到飽，包含招牌酥脆、韓式蜜汁、韓式糖醋、雪花起司、洋蔥奶油、韓式辣醬等六種口味任選，尤其網推必吃的「雪花起司」，在金華酥炸的脆皮上撒上滿滿的香濃起司，讓人一吃就愛上。

圖／咕咕家韓式炸雞Pizza吃到飽-Korean Chicken Plus+臉書粉專

圖／咕咕家韓式炸雞Pizza吃到飽-Korean Chicken Plus+臉書粉專

另外咕咕家的另一大特色就是還有六款Pizza可選擇，像是夏威夷比薩與臘腸切達起司是網推最愛，當然吃到飽不只這些，還有韓式經典炒碼麵、生菜沙拉、湯品、熱狗與飲品甜點供應，重點是成人平日白天只要一人319元，平日傍晚（16:01分開始計算）與假日全時段也只要一人359元，以韓式炸雞吃到飽來說，簡直超划算。

圖／咕咕家韓式炸雞Pizza吃到飽-Korean Chicken Plus+臉書粉專

近日已悄悄開始試營運，即日起到3月4日一律九折優惠，更狂的是正式開幕的首三日3月5日至7日，拍照打卡即可享有第二人半價優惠，平均一人239元左右就可以無限爽吃韓式炸雞（清潔服務費10%另計），不要再等待了，快揪親朋好友衝一波囉！

咕咕家韓式炸雞Pizza吃到飽-Korean Chicken Plus+

地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓(西門町TiT大樓4樓)

電話：02-23310501

備註：目前無開放訂位，請直接到現場登記候位

圖／咕咕家韓式炸雞Pizza吃到飽-Korean Chicken Plus+臉書粉專

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