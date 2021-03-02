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3月吃鍋5大優惠！千葉火鍋「外帶鍋物買1送1」優惠延長、訂位65折吃到飽

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／千葉餐飲集團提供
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鍋控5大優惠存起來！台灣人氣連鎖品牌千葉火鍋3月祭出全新一波優惠，除了有熟知的壽星最低5折優惠，特別推出前一日訂位即可「65折」開鍋的好康，而2月首推的「外帶自取買一送一」也好評延長，加碼188元起的巨無爆系列外帶鍋物，讓小資族即日起至3/31吃個過癮。

3月壽星最低半價吃鍋

3月至全台門市，壽星本人吃鍋可享75折優惠，若持會員卡則可下殺5折，新千葉火鍋-西門町店不適用。

圖／千葉餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／千葉餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

平日外帶鍋物買一送一

即日起只要前一晚致電嘉義店、斗六店、彰化店門市預訂外帶鍋物，每鍋只要199元，平日可享買一送一，百元開吃豐盛餐點。活動內容含日式柴魚湯、泡菜湯及番茄湯底，每份可選100g牛或豬五花肉片，加上新鮮菜盤、各式餃類、丸類及沾醬，在家大快朵頤。

圖／千葉餐飲集團提供
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巨無爆系列外帶鍋物 最低188元起

大胃王也有好康！千葉林口店、宜蘭店、淡水店推出重量級鍋物，到店外帶「巨無爆肉爆鍋」只需要188元，就能吃得超飽足。海鮮迷還有巨無爆蛤蜊雙拼鍋、巨無爆蝦蝦雙拼及巨無爆海陸雙拼鍋選項，每款主打都能飽到天靈蓋。

圖／千葉餐飲集團提供
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前一天預約吃鍋 隔天直接下殺65折

3月身邊沒有壽星也沒關係，竹北店、苗栗店、忠孝店推出限定優惠，只要前一天致電預約，隔天就能以65折優惠開吃，比非會員的壽星還划算！而台東店特別祭出9折優惠，不分平假日都能當作免無服務費吃飽飽。

圖／千葉餐飲集團提供
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楠梓店獨家優惠 吃鍋平日329元起

高雄人專屬優惠先收！千葉楠梓店推出快閃獨家優惠，平日吃鍋只要329元起，假日還能以平日午餐時段原價359用餐，全台鍋控千萬別錯過。

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