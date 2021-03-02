馬辣「大湖草莓吃到飽」延長1個月！299元午茶同步回歸，爽嗑甜點自助吧+哈根達斯

甜點控、草莓迷出擊！人氣連鎖火鍋品牌馬辣去年夏天推出「299元午茶方案」虜獲不少饕客喜愛，3月宣佈活動快閃回歸，更宣佈草莓季限定的「大湖草莓吃到飽」全餐期同步延長一個月，代表即日起大家吃鍋能不限量盡享產地直送的苗栗大湖草莓，若不想開鍋則有甜點、現切水果、哈根達斯等冰淇淋吃到飽，挑戰大家的胃！

「大湖草莓」限時登場，均採無限量供應。圖／馬辣提供

馬辣12月回歸的草莓季備受粉絲好評，本截至2月的活動確定延長一個月，即日起到店用餐即可免費升級，無限品嚐每日由苗栗大湖產地新鮮直送的草莓，酸甜的果肉淋上煉乳更是神級滋味，絕對要把握產季吃爆。

圖／馬辣提供

此外，馬辣299元下午茶方案也同步登場，開放限定一個月的平日週一至週五下午2點到5點時段，免開鍋享甜食自助吧。包含16款哈根達斯口味、16款莫凡彼冰淇淋、8種鮮切寶島水果，還有甜點櫃的蛋糕、奶酪、布丁、豆花等統統吃到飽，活動也貼心提供鹹食美國安格斯黑牛咖哩飯，讓大家鹹甜滋味都能同步享。

方案提供安格斯黑牛咖哩飯。圖／馬辣提供

而不論吃甜點還是鹹食，當然不能少了飲料。現場供應英國皇家御用Twinings唐寧花茶、草本花草茶、職人研磨咖啡、台灣金牌生啤酒、各式氣泡飲、汽水及果汁喝到飽，手搖控最愛的黑糖琥珀珍珠也在馬辣吃得到，勢必有一款能對中喜好，兩大活動皆截至3/30。

馬辣3月快閃優惠

供應日期：即日起-3/30（草莓吃到飽、下午茶專案） 下午茶專案 適用時段：平日週一至週五1400-1700止收費方式：每成人每位299元+10%注意事項：忠孝店因場地限制，美國安格斯黑牛咖哩改為每成人可兌換「小馬辣麻辣燙」乙份；信義店、南京店、復興店、中山店、漢口店加碼供應進口紅酒、白酒、氣泡酒、寶島果汁喝到飽

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