3月壽星吃到爽！7品牌生日優惠：幾歲送雞翅山、蝦盤，還有鮑魚吃到飽

雙魚、牡羊座朋友準備訂位！各大人氣餐飲品牌皆陸續祭出超狂生日優惠，3月除了有幾歲送幾隻雞翅、鮮蝦、牛奶貝，還能升級鮑魚、蝦隻，一年一次的機會快把握。

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：九孔鮑魚免費吃到飽

圖／馬辣集團提供

馬辣3月除了帶著299元下午茶方案回歸、延長草莓吃到飽活動，即日起至3/31也推出，3月壽星只要提前至少1日訂位，到店出示相關證件，全桌即贈「九孔鮑魚」免費升級吃到飽。

Mamak檔：蝦麵新品免費多贈8隻蝦

圖／Mamak檔提供

位於東區的著名星馬料理餐廳「Mamak檔」即日推出新品「檳城有夠蝦麵」，濃郁蝦味湯頭融入參巴醬充斥馬來西亞風味，上方更掛滿12隻鮮蝦。令人驚喜的是，3月壽星3/31以前凡至店面點購「檳城有夠蝦麵」並出示身分證，即可免費升級蝦量，總共20隻鮮蝦等著大家吃爆。

薄多義：幾歲生日送幾隻雞翅、3月起會員獨享

圖／環球購物中心提供

薄多義的雞翅山為許多人心心盼盼的當日壽星禮，3月首度更新成「會員獨享」。只要完成簡單步驟加入會員，即可領取「雞翅生日禮會員獨享訂位券」，憑券提前三天以上致電門市預訂，並於用餐當日核銷，四人同行即享幾歲送幾隻雞翅。

而新制度也讓粉絲未來可用點數30點及兌換會員獨享訂位券，升級成當月壽星訂位，免受當日拘束，安排聚餐時間更為彈性。提醒大家每桌限兌換一份生日禮，每店僅限一天15組，若未滿四人用餐則低消需滿800元（不含服務費），活動不與其他優惠併用。

陽光皇后：當月壽星雞翅禮

圖／Sunny Queen陽光皇后臉書專頁

位於中南部的網美餐廳「陽光皇后」除了憑藉鎮店菜單整隻「鳥籠烤雞」成為打卡亮點，2021也推出雞翅禮好康，只要ㄧ天前（不包含用餐當天）致電訂位，「當月壽星」生日到店用餐、四人同行且低消滿1200元（不含服務費），即可兌換與歲數對應數字的免費雞翅。

鼎盛十里：幾歲生日送幾隻蝦

圖／鼎盛十里提供

位於新竹、嘉義的鼎盛十里壽星好康不停擺，即日起3月壽星凡提早一天前完成預約，用餐當日消費滿千，出示身份證即可享幾歲獲得幾隻鮮蝦，揪阿公阿嬤吃最划算。

千葉火鍋：壽星本人最低5折起吃鍋

圖／千葉火鍋提供

於全台皆有分店的吃到飽品牌「千葉火鍋」3月壽星優惠持續進行中，3/31前到店用餐，壽星本人享75折優惠，如持會員卡的壽星本人則可半價用餐。

更多優惠： 吃鍋5大好康！千葉火鍋「外帶鍋物買1送1」優惠延長、訂位65折吃到飽

夏部火鍋：幾歲生日送幾顆牛奶貝

圖／夏部火鍋提供

夏部火鍋3月祭出壽星「幾歲送幾顆牛奶貝」優惠，只要4位成人成行、且提早3天前預訂成功，就能爽嗑爆量肥美的牛奶貝，每桌限一名壽星。

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