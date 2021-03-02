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路易莎「磚壓三明治」首推6款甜食版！芋泥芝心麻糬、草莓攻佔最新銅板美食清單
甜食控好消息！路易莎「磚壓三明治系列」為內行老饕強推的輕食餐點，熱壓吐司包裹內餡的「鹹磚壓」深受粉絲喜愛，如今品牌再升級，一口氣推出6款「甜磚壓」，由芋泥芝心麻糬領軍草莓、藍莓、榛果可可、脆粒花生、芋泥等人氣口味，讓大家未來早餐、下午茶增添新選擇！
路易莎即日起於全台門市推出全新「甜磚壓三明治系列」，草莓、藍莓、榛果可可、脆粒花生、芋泥應有盡有，其中官方主打的「芋泥芝心麻糬」不僅外觀超吸睛，實體採用香甜大甲芋泥，加入軟Q的麻糬、乳酪絲一併熱壓加溫，外皮微焦酥脆尬上爆餡風味，勢必讓芋頭控為之瘋狂。
值得一提的是，甜磚壓選用的專用吐司比鹹食版來得厚，專屬厚度搭配內餡經熱壓烘烤，強調外脆內軟口感的黃金比例，吐司本體還帶點小麥香氣呢。路易莎甜磚壓芋泥芝心麻糬售價65元，其餘口味皆為45元，銅板價超適合小資族列入必吃。
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