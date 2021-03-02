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身份證拿出來！對中3個2「牛排免費吃」不分平假日　 台中人氣早午餐祭好康

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／禾間糧倉官網、官方臉書
圖／禾間糧倉官網官方臉書

身份證秀出來！台中草悟道人氣早午餐店「禾間糧倉」近期祭出超狂活動，即日起至3/21為止，只要身分證字號含3個2，按讚官方粉絲團或追蹤IG，即可免費享用「免費嫩肩牛排」乙份，活動全天適用絕對要衝啊！

圖／禾間糧倉官方臉書
圖／禾間糧倉官方臉書

鄰近科博館的「禾間糧倉」販售多款由新鮮食材製成的義大利麵、燉飯，還提供特色飲品，深受在地人喜愛。如今店面釋出促銷活動，只要身分證字號「對中3個2」，3/21前不分平假日到店出示證件，點餐前主動告知服務人員且每桌每人按讚臉書粉絲團或追蹤IG，即享一份「禾間炙烤嫩汁牛排」。為了體貼不吃牛的人，禾間糧倉也開放更換香酥魚排或香煎松阪豬，讓每個人都能享有優惠。

提醒大家每個證件限贈一盤單點嫩汁牛排，每桌只要點購2份主餐，即可送一份牛排，4份主餐則可送2盤，同行同桌上限為三份，以此類推。

圖／禾間糧倉官網
圖／禾間糧倉官網

而「禾間糧倉」去年底也新推了全新「大理石墨醬」口味，強調味道更為濃郁，而「八隻蝦義大利麵」、「滿滿蛤蜊義大利麵」豐盛的份量不僅讓人吃得滿足，精美擺盤也讓人忍不住手機先吃，台中旅遊是時候安排起來了！

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