肯德基「9塊雞299元」快閃、頂呱呱「買1送1」長達30天！快餐優惠接力吃

炸雞控、炸物控好消息！肯德基「9塊雞桶餐」連假祭出超殺價299元，截至3/1為止都能現省223元爽嗑咔啦脆雞。而頂呱呱除了於元宵節帶著180元一斤雞回歸，3月立馬推出「午茶優惠券」，3/2起憑藉指定圖片即可開吃人氣品項買一送一、99元套餐，還有雞腿免費送，代表即日起大家想吃快餐都能一路省錢吃一波。

肯德基：即日起至3/1 「9塊雞桶餐」299元

圖／肯德基官網

只記得肯德基雙11神券就落伍啦！即日起10點30分後憑優惠碼「40309」，即可用299元購入「9塊雞桶餐」，激省223元吃炸雞，作為連假三五好友聚會或親子餐點都超合適。咔啦脆雞不可挑選部位、不可更換烤雞或其他口味，但可選擇辣與不辣。此優惠僅限外帶、內用、預訂快取，但外送服務不參與，活動快閃至3/1為止。

頂呱呱：3/2-3/31 出示電子優惠券享買一送一、99元套餐

圖／頂呱呱提供

曾於2月推出電子優惠券的頂呱呱，3/2起再推「午茶優惠券」，3/31前每天11:00至17:00，到全台門市出示相關圖片，即可享買一送一、99元套餐的專屬優惠。其中備受矚目的「買一送一」包含大包地瓜薯條、5入阿勇雞塊、35元飲品、2入甜甜包品項，還有5款套餐均一價99元，最高可省下56元還能吃得滿足。

圖／頂呱呱提供

超值99元套餐有「經典原味雞塊2塊+甜甜包2顆」、「原味雞腿1支+甜甜包2顆」、「原味雞腿1支+地瓜薯條（中）」、「呱呱包1顆+阿勇雞塊5塊」、「脖子200g+地瓜薯條（中）」，每份均附1杯35元飲品。優惠活動，同品項限購一份，不適用於外送服務、APP預約點餐且不得與會員卡、抵用券及其他任何優惠合併使用。另外，凡下載TKK APP，只要註冊即贈原味雞腿兌換券，限量十萬張，數量有限贈完為止。

圖／頂呱呱提供

而喜愛吃漢堡的粉絲在頂呱呱也能開吃啦！即日起至3/31到店單點原價99元的「TKK烤腿堡」、「炸雞堡」享特價79元；若點購TKK烤腿堡、炸雞堡配35元飲品一杯，則只要99元（原價134元）。漢堡活動適用門市為基隆仁三、東湖、誠品站前、忠孝、建國、南港、劍潭、A13、永和、新莊、土城裕民、北新、幸福、新埔、中和、板橋環球、桃園新光、新竹大魯閣、台中南屯、台中文心秀泰、花蓮、澎湖、台南新光、高雄草衙道、高雄左營環球。

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