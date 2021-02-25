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FLIPPER’S「香草奶油草莓」新口味！草莓山+北海道鮮奶油好欠吃　還推「2倍草莓量」福利

聯合新聞網 / 陳信儒
奇蹟的舒芙蕾鬆餅FLIPPER’S草莓季再推新品。 圖／奇蹟的舒芙蕾鬆餅FLIPPER’S
奇蹟的舒芙蕾鬆餅FLIPPER’S草莓季再推新品。 圖／奇蹟的舒芙蕾鬆餅FLIPPER’S

享用滿滿的新鮮草莓就是冬季最甜的享受！人氣舒芙蕾鬆餅專賣店FLIPPER’S繼日前推出的草莓季甜點「法芙娜巧克力草莓」後，再端出「香草奶油草莓」 新品，另外配合新品開賣，還加碼推出「草莓日」優惠，腳程快的民眾就有機會吃到2倍草莓量的福利，優惠日趕緊筆記下來！

來自日本奇蹟的舒芙蕾鬆餅FLIPPER’S於2018年登台就吸引人潮排隊搶吃，隔年二號店進駐台中勤美誠品綠園道，人氣依舊強強滾，直到收店前仍有大批民眾在外排隊，就是要品嚐FLIPPER’S鬆軟綿密的舒芙蕾。

奇蹟的舒芙蕾鬆餅FLIPPER’S草莓季再推新品。 圖／奇蹟的舒芙蕾鬆餅FLIPPER’S
奇蹟的舒芙蕾鬆餅FLIPPER’S草莓季再推新品。 圖／奇蹟的舒芙蕾鬆餅FLIPPER’S

FLIPPER’S過去推出數款限定口味都引起話題，今年草莓季新品再推新品「香草奶油草莓」，奢侈地使用大量新鮮草莓，搭配特製北海道鮮奶油結合清爽與濃郁口感，以天然香草籽帶出鮮奶油不同層次的香氣，最後淋上楓糖醬與草莓果肉的冰淇淋一同享用，酸酸甜甜的滋味草莓控一定要嚐嚐看。

配合草莓季新品上市，FLIPPER’S就是要寵粉，同步推出「苺の日」限定優惠活動，凡1日、5日、15日每日前10名到店享用「香草奶油草莓」奇蹟的舒芙蕾鬆餅的消費者，就能享有「2倍草莓量」的福利，如塔一般的草莓量絕對吃得過癮！

FLIPPER’S「香草奶油草莓」販售資訊

開賣時間：2/26起

售價：360元

鬆餅 草莓季 巧克力 北海道 冰淇淋

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