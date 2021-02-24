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飯店傳奇「炸元宵」單周銷售5千顆！一口爆漿、養生是王道

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北國賓的古早味酥脆炸元宵，有紅豆、芝麻、花生三種口味。圖／台北國賓提供
台北國賓的古早味酥脆炸元宵，有紅豆、芝麻、花生三種口味。圖／台北國賓提供

再過兩天就是元宵節，愈近佳節，元宵銷量也逐日攀升。今年元宵仍主打用料健康、一咬爆漿，其中，台北福華大飯店推出「大四喜」的吉利色彩，台北國賓曾創下單周賣破5千顆傳奇的「炸元宵」，也火熱上市。

今年適逢暖冬，雖然天氣冷熱不定，但元宵吃湯圓的習俗可不能少。台北福華大飯店即日起至元宵節（2月26日）供應酒釀湯圓外帶每盒12顆（4種口味/各3顆）售價380元，外帶買5盒送1盒。業者表示，今年湯圓走健康風，元宵節檔期一天能賣出近500顆，相較平日的200顆，業績成長一倍有餘。

台北福華大飯店「江南春」推出的創新特殊口味，別於往年廣受好評的酒釀湯圓，推出火龍果花生、抹茶白芝麻、南瓜黑芝麻及原味黑芝麻等四種風味，以紅、綠、黃和白色外皮相呼應，融合傳統及創新的「四喜湯圓」，糖份降低20%，不但養生，而且好看好拍。

江南春主廚劉宜嘉表示，江南春酒釀湯圓是道地的「寧波湯糰」 ，至於湯圓、湯糰與元宵的區別是「搓湯圓、包湯糰、滾元宵」。湯圓沒有包餡，以手搓揉製成；湯糰有包餡料，手工包餡後搓圓；元宵則是以竹簍一層層滾製而成。因此，手法搓揉以及包餡的細膩度，決定了湯糰的完美度。

台北國賓大飯店每年熱賣的「經典炸元宵」，今年推出內餡綿密的紅豆、芝麻、花生三種口味，全由老師傅們親手桿製酥炸，即日起在台北國賓川菜廳開放預訂，限量50盒、售完為止。國賓炸元宵每盒12粒售價1,280元（紅豆、芝麻、花生各四粒），單粒炸元宵售價120元；生元宵每盒12粒售價1,200元，單粒生元宵售價110元。

台北福華大飯店主打健康風的「四喜酒釀湯圓」。圖／台北福華提供
台北福華大飯店主打健康風的「四喜酒釀湯圓」。圖／台北福華提供
手工製作的湯圓，即使放入冷凍庫中，外皮也不會龜裂。圖／台北福華提供
手工製作的湯圓，即使放入冷凍庫中，外皮也不會龜裂。圖／台北福華提供

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