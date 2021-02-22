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「買1送1」連7天！Krispy Kreme草莓季登場　草莓甜甜圈＋奶油起司好欠吃

聯合新聞網 / 陳信儒
Krispy Kreme草莓季推出三款粉嫩系甜甜圈。 圖／Krispy Kreme提供
Krispy Kreme草莓季推出三款粉嫩系甜甜圈。 圖／Krispy Kreme提供

充滿少女心的粉嫩草莓季一波波！人氣甜甜圈專賣店Krispy Kreme草莓季推出三款粉嫩系新品，搭配多層次淋醬與奶油起司，一口咬下散發十足草莓香。配合新品上市，Krispy Kreme還推出一連串的優惠活動，包括買一送一、飲品加購再折15元的超值好康，甜點控把握機會開吃。

Krispy Kreme草莓季三款甜點包括「經典草莓糖霜甜甜圈」、「榛果愛心甜甜圈」、「草莓果醬夾心」。 圖／Krispy Kreme提供
Krispy Kreme草莓季三款甜點包括「經典草莓糖霜甜甜圈」、「榛果愛心甜甜圈」、「草莓果醬夾心」。 圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme草莓季3款新品包括「經典草莓糖霜甜甜圈」、「榛果愛心甜甜圈」、「草莓果醬夾心」。經典草莓糖霜甜甜圈皮裹上粉色的草莓糖霜，口口都能品嘗到酸甜草莓香氣；榛果愛心甜甜圈抹上草莓果醬，再擠上奶油起司，多層次的風味讓人愛不釋手；草莓果醬夾心撒上厚厚一層糖粉，拌入草莓果醬提升風味，是最道地的美式風格。

配合新品上市，Krispy Kreme推出一系列優惠活動，讓你輕鬆享受甜蜜滋味。2/23-4/12購買甜蜜莓好禮盒6入只要260元（原價281元）、12入只要440元（原價546元）。凡購買新品甜甜圈或甜蜜莓好禮盒加購任一飲品折15元。此外，2/23-3/1加入Krispy Kreme的LINE@好友領取分享券，門市消費出示享買甜蜜莓好系列甜甜圈，贈1顆原味糖霜甜甜圈！每日數量有限，贈完為止。

Krispy Kreme甜蜜莓好禮盒12入。 圖／Krispy Kreme提供
Krispy Kreme甜蜜莓好禮盒12入。 圖／Krispy Kreme提供

果醬 草莓季 甜點 LINE

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