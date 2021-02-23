228連假「手搖咖啡美食＋樂園」10大優惠手冊！99元玩劍湖山、吃頂呱呱雞翅，還有星巴克買1送1

228連假將至，春節玩不夠就靠這一波優惠療癒自己吧！今天為大家簡單盤點這週起開跑的「吃喝玩樂」好康，8大品牌加碼2處人氣樂園限定促銷，銅板價玩樂園、咖啡買一送一、豬排免費吃應有盡有，小資族快碼起來！

美食優惠

頂呱呱「雞翅食研所」：2/24至3/15 6入雞翅99元

圖／頂呱呱提供

為歡慶正式開幕，頂呱呱新品牌「WINGS WORKSHOP! 雞翅食研所」2/24起推出2大優惠，3/15前將提供6入雞翅99元特價，原價129元，每日都有專屬口味，讓炸雞控天天平價嚐鮮。而3/31凡追蹤WINGS WORKSHOP官方IG，就能用優惠價59元升級A套餐（副餐任選一款、功夫綠茶一杯）。

圖／頂呱呱提供

吉豚屋：2/26至3/1 生肖屬牛「腰內豬排免費吃」

圖／吉豚屋提供

以豬排定食最受歡迎的日本連鎖品牌「吉豚屋」，2/26至3/1祭出指定優惠，凡「生肖屬牛」到店，出示身份證件點購任一定食，即可免費獲贈招牌「腰內豬排」乙份。而2/28前凡上傳用餐照片，也可參加抽獎活動，有機會獲取金豬吊飾、餐券等禮品。

22:02 火鍋。樂活：即日起至2/25「全品項單點5折」

圖／環球購物中心提供

主打健康鍋物的「22:02 火鍋。樂活」為慶祝環球購物中心新北中和店開幕滿3個月，推出獨家優惠，即日起至2/25到店內用，可享全品項單點半價，頂級肉品、人氣海鮮統統5折開吃。活動不包含商業套餐、活體海鮮及外購商品，每桌須符合低消650元。

手搖咖啡

星巴克：即日起至3/12「全品項買一送一」免費抽

買一送一優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克即日起到3/12新推「Stay Coffee Together數位體驗」，於活動期間進入活動網頁，最高可抽中「全品項好友分享券」。兌換期限內憑券到全台門市購買兩杯容量、口味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每日兌換時間為11點至20點，兌換期間為獲券當日+2天，最後期限為3/14。而3/7前每日11:00起到外送平台foodpanda購買兩杯大杯冰熱、風味一致的美式咖啡，也可獨享買一送一。

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85度C：即日起至2/28 風味拿鐵「第二件半價」

圖／85℃提供

喜愛拿鐵的人要把握，2/28前到全台門市現場購買「85度C」同品項、同大小的風味拿鐵系列咖啡，即享第二杯半價優惠。品項包含榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵及首屆85℃咖啡大師選拔賽第一名「冠軍哈密拿鐵」。而原僅有中杯85元的榛果和香草風味拿鐵只有中杯，也加碼推出大杯99元活動，讓大家喝得更過癮。

伯朗咖啡館：2/28一日限定 全品項買一送一

伯朗咖啡館於2/28當天祭出分享日活動，凡到青年公園、徐匯廣場、宜蘭、家福中壢門市購買飲品，即享買一送一。飲品不限品項、容量，手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用此活動，優惠活動無法併用。

春陽茶事：2/25至3/1「新品免費加料」

圖／春陽茶事提供

主打古早味的手搖品牌「春陽茶事」全新打造「覆盆子烏龍」，嚴選鮮採野莓調製成果漿，以鹿谷烏龍為茶湯，打造濃郁風味的果茶，再佐以屏東九如綠檸檬片，強調酸甜不澀口的特色。新品2/25起正式上市，中杯售價50元、大杯60元，3/1前至全台門市現場購買「覆盆子烏龍」，即可免費加手作翡翠茶凍一份，增添咀嚼口感。

圓石：即日起至3/1「新品第二件6折」

圖／圓石禪飲臉書專頁

圓石即日起推出9款「蜂蜜檸檬系列」，3/1前可以第二件6折嚐鮮。圓石禪飲共有蜂狂愛檸、好錫歡檸、蜜戀檸冬、蜜戀檸檬綠、蜂蜜檸檬水5種，於圓石Teabar除了可購入蜂狂愛檸，還有蜜戀檸檬紅、蜜戀冬蜂、蜂檸奇異果飲、蜂檸奇異果青，讓手搖控清爽喝一波。

樂園優惠

劍湖山：2/27至3/1 「屬牛99元入園、當日壽星1元」

圖／劍湖山世界提供

除了餐飲，放假當然少不了大小朋友都能放風的樂園。劍湖山除了釋出當月壽星299元、當日壽星1元開玩的超狂優惠，228連假加碼生肖屬牛門票99元好康，民國98年、86年、74年、62年、50年、38年及26年出生者，2/27至3/1期間現場購票，出示身份證或健保卡等相關證件，就能99元入園。

義大遊樂世界：2/27至3/1「雙人票888元」

圖／義大遊樂世界提供

義大遊樂世界2/27起祭出連假特價，單人原價899元，如今雙人票只要888元，每人444元比買一送一更便宜，提醒大家兩人須同時購票及入園。即日起至2/26另有750元出遊價，優惠不得合併使用。

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