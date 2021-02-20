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免優惠直接399吃到飽！「溫野菜」日式涮涮鍋全新價位登場，40款餐點無限供應

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋專門店提供
圖／しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋專門店提供

來自日本的涮涮鍋品牌「しゃぶしゃぶ温野菜」為當地最大的連鎖火鍋專賣店，去年20週年慶時台灣店曾祭出身份證對對碰5折活動，引爆搶吃潮。如今温野菜推出全新菜單，饕客們不必等優惠活動、不受快閃時間限制，也能平價開吃鍋物吃到飽，平日午間只要399元即可爽嗑台灣國產豬肉、新鮮蔬菜、甜品等近40款餐點，是時候揪團出發吃大餐！

圖／しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋專門店
圖／しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋專門店

溫野菜日前宣佈春季菜單正式上市，除了調整菜單內容、新增湯頭口味，全台分店已調整成均一價。其中最狂的優惠方案，莫過於平日午餐可用「399元」價位，無限享用台灣豬、美國雞腿肉、小菜鍋餚、甜點、無酒精飲料，而品牌主打的產地直送新鮮蔬菜依舊能夠盡情開吃。湯頭部分有特製高湯、昆布高湯、膠原鹽味高湯、温野菜風麻辣高湯、黃金高湯、月見壽喜高湯，餐點加湯頭再配上特製手工沾醬，絕對能吃得健康又滿足。

圖／溫野菜官網
圖／溫野菜官網

除了小資必吃的399特選饗宴，肉食控也可考慮499元配套，升級加碼大啖頂級安格斯黑牛、美國牛上肩胛肉，每人酌收1成服務費。另外，溫野菜2021也推出「我完食我驕傲」特別活動，截至12/31只要到店用餐並完食桌面及鍋內的所有食材，每人即可累積一點，集滿5點，即可免費兌換起司鍋乙份，集滿10點則可兌換「單人特選饗宴任您吃」，截至2022/03/31皆可兌換。

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