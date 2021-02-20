吃到飽優惠快閃！天賜百匯「2人同行2小免費」、欣葉日本料理9折開吃

補班日用優惠消息為大家應援！全台吃到飽品牌與日俱增，其中新莊天賜百匯和欣葉集團旗下的日式Buffet，皆為許多人心目中的必吃清單。因應中小學延後開學，天賜百匯祭出「2人同行2人免費」好康，4位大人用餐至多可享4位同行小孩「免費」用餐，而欣葉日本料理則有春節晚鳥方案，2/26前到店享用晚餐即可9折吃一波，大胃王、小鳥胃都可以出動！

圖／天賜百匯官網

主打異國料理、海鮮佳餚的新莊天賜百匯，即日起推出「延後開學小確幸」，2/26前到店選用午或晚餐時段吃到飽，凡兩位大人同行，可享兩位12歲以下孩童免費，四位大人同行至多可攜帶4位孩童免費用餐，超適合親子聚餐。需要注意的是原6至12歲孩童半價服務費皆以原價計算。而2021年天賜百匯也同步祭出每月壽星4人同行1人免費、2人同行則可共享85折，3月生日的人是時候超前部署，優惠無法併用。

圖／欣葉日本料理官網

此外，春節步入尾聲也有促銷活動。欣葉日本料理新推「春節清淨晚鳥方案」，即日起至2/26到EZTABLE訂位晚餐時段，活動期間用餐即可以812元優惠價無限開吃超過百種豐盛和食，有趣的是專案同步附有用餐守則，「禁問」過年問題像是「新婚男女雙方計劃什麼時候生小孩？」「單身親友有對象了嗎？」等，讓全桌能夠安心享用BUFFET。欣葉日本料理信義店不適用。

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