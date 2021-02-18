2/20要補班！10間「周六補班日優惠」先筆記　咖啡買一送一、6入甜甜圈免費送

春節連假剛結束，不少民眾還沈浸在7天假期的美好回憶裡，原以為開工後再上三天班就能擁抱假期，沒想到本周六（20）為補班日，讓不少網友得知後超崩潰。為了提振大家的士氣，不只開工日有優惠，不少品牌也於本周六祭出好康優惠，幫補班的上班族打打氣，從超商、超市到手搖飲品牌統統有，趕緊筆記下來周六用甜品療癒身心。

便利商店

●7-ELEVEN

週六補班日，7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時」祭出CITY系列指定飲品優惠，CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯特價66元、CITY PEARL熱濃厚黑糖珍珠撞奶2杯特價99元、CITY TEA統一布丁純奶茶2杯特價88元，線上支付與實體門市皆可購買，每位會員限購2組。

7-ELEVEN開工優惠，2月17日至3月9日推出CITY系列全品項任選享第2杯半價優惠（以價低者折）。圖／7-ELEVEN提供

●萊爾富

萊爾富「Hi-Life VIP」App內的整買零取即日起至2/23推出一周限定「Hi Café古吉精品中杯美式咖啡」、「Hi Café古吉精品中杯拿鐵咖啡」可享同品項買6送6優惠。

線上App內的整買零取推出「Hi Café 古吉精品中杯美式咖啡」、「Hi Café 古吉精品中杯拿鐵咖啡」同品項買6送6。 圖／萊爾富提供

超市

●全聯福利中心

全聯福利中心即日起至2/21推出OFF COFFEE好康活動，購買美式咖啡特價15元（原價25元）、拿鐵特價25元（原價35元），另外自備杯子還能再省3元，算下來只要12元就能品嘗暖心的美式咖啡。

全聯福利中心即日起至2/21推出OFF COFFEE好康優惠。 圖／全聯福利中心提供

速食業者

●摩斯漢堡

即日起至2/23推出「培根雞蛋堡＋大杯冰紅茶」組合單套優惠價65元、雙套只要100元，後者平均下來一套50元開吃，相當划算。

摩斯漢堡「培根雞蛋堡＋大杯冰紅茶」推優惠。 圖／摩斯漢堡臉書粉專

咖啡品牌

●奎克咖啡

即日起至2/21，凡加入奎克LINE好友(帳號搜尋：@cuiqu)並出示優惠券，消費相同品項、容量及冷熱的咖啡即享買一送一，一組最高可省160元，會員可享180天寄杯服務。

奎克咖啡開工咖啡連續5天買一送一。 圖／奎克咖啡提供

●黑浮咖啡

即日起至2/28，憑Line@券，單點「草莓狂熱季」 任一飲品，享同品項買一送一優惠！

黑浮咖啡「草莓狂熱季」享同品項買一送一優惠！ 圖／黑浮咖啡臉書粉專

甜點品牌

●Krispy Kreme

即日起至2/20，凡購買任6個甜甜圈，即贈6入原味糖霜甜甜圈，任12入即贈12入原味糖霜甜甜圈。

Krispy Kreme即日起至2/20推出「買一送一」活動。 圖／Krispy Kreme提供

手搖飲

●舒油頭 Slowly,Yo

即日起至2/21，舒油頭人氣飲品「火山黑豹珍奶」祭出不限次數「買二送一」小確幸，買二杯大杯送一杯大杯、買二杯中杯送一杯中杯，大杯原價50元、中杯原價45元。

舒油頭 Slowly,Yo人氣飲品「火山黑豹珍奶」買二送一，活動到2021/2/21。 圖／舒油頭 Slowly,Yo臉書粉專

●茗職茶@AtTea

即日起至2/20，凡購買「蕭署現萃茶系列」第二杯只要6折，品項包含四季清香烏龍、日出名間烏龍、老蕭皇極烏龍等，每人每次至多2組，限當場一次領取 。

茗職茶@AtTea「蕭署現萃茶系列」第二杯只要6折，活動只到2021/2/20。 圖／茗職茶@AtTea臉書粉專

●伊莉莎白紅茶書房

即日起至2/21期間，伊莉莎白紅茶書房針對「路易王妃水晶紅茶」推出「買二送一」優惠。（大杯原價35元，中杯原價30元）

伊莉莎白紅茶書房推出「路易王妃水晶紅茶」買2送1的優惠，活動到2/21。 圖／伊莉莎白紅茶書房提供

延伸閱讀：

．比臉還大的「地瓜餅」！宜蘭漁港20元銅板美食，還有鋪滿蝦子的蝦餅必吃

．連5日開工優惠！台北研果室「全品項第2杯半價」 最夯牛奶湯圓手搖冷天別錯過

．專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」