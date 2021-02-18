2/20要補班！10間「周六補班日優惠」先筆記 咖啡買一送一、6入甜甜圈免費送
春節連假剛結束，不少民眾還沈浸在7天假期的美好回憶裡，原以為開工後再上三天班就能擁抱假期，沒想到本周六（20）為補班日，讓不少網友得知後超崩潰。為了提振大家的士氣，不只開工日有優惠，不少品牌也於本周六祭出好康優惠，幫補班的上班族打打氣，從超商、超市到手搖飲品牌統統有，趕緊筆記下來周六用甜品療癒身心。
便利商店
●7-ELEVEN
週六補班日，7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時」祭出CITY系列指定飲品優惠，CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯特價66元、CITY PEARL熱濃厚黑糖珍珠撞奶2杯特價99元、CITY TEA統一布丁純奶茶2杯特價88元，線上支付與實體門市皆可購買，每位會員限購2組。
●萊爾富
萊爾富「Hi-Life VIP」App內的整買零取即日起至2/23推出一周限定「Hi Café古吉精品中杯美式咖啡」、「Hi Café古吉精品中杯拿鐵咖啡」可享同品項買6送6優惠。
超市
●全聯福利中心
全聯福利中心即日起至2/21推出OFF COFFEE好康活動，購買美式咖啡特價15元（原價25元）、拿鐵特價25元（原價35元），另外自備杯子還能再省3元，算下來只要12元就能品嘗暖心的美式咖啡。
速食業者
●摩斯漢堡
即日起至2/23推出「培根雞蛋堡＋大杯冰紅茶」組合單套優惠價65元、雙套只要100元，後者平均下來一套50元開吃，相當划算。
咖啡品牌
●奎克咖啡
即日起至2/21，凡加入奎克LINE好友(帳號搜尋：@cuiqu)並出示優惠券，消費相同品項、容量及冷熱的咖啡即享買一送一，一組最高可省160元，會員可享180天寄杯服務。
●黑浮咖啡
即日起至2/28，憑Line@券，單點「草莓狂熱季」 任一飲品，享同品項買一送一優惠！
甜點品牌
●Krispy Kreme
即日起至2/20，凡購買任6個甜甜圈，即贈6入原味糖霜甜甜圈，任12入即贈12入原味糖霜甜甜圈。
手搖飲
●舒油頭 Slowly,Yo
即日起至2/21，舒油頭人氣飲品「火山黑豹珍奶」祭出不限次數「買二送一」小確幸，買二杯大杯送一杯大杯、買二杯中杯送一杯中杯，大杯原價50元、中杯原價45元。
●茗職茶@AtTea
即日起至2/20，凡購買「蕭署現萃茶系列」第二杯只要6折，品項包含四季清香烏龍、日出名間烏龍、老蕭皇極烏龍等，每人每次至多2組，限當場一次領取 。
●伊莉莎白紅茶書房
即日起至2/21期間，伊莉莎白紅茶書房針對「路易王妃水晶紅茶」推出「買二送一」優惠。（大杯原價35元，中杯原價30元）
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