大年初一至初五限定！超海派「海膽干貝章魚燒」一口滿足，快閃高雄古蹟咖啡廳

新年就要吃點好的！源自日本的章魚燒除了是大阪必吃，在全台各大夜市、攤位也隨處能買得到，還有攤販會結合在地食材升級這款小吃，成為台灣隱藏版國民美食。如今號稱全台最美章魚燒專賣店的「ONE-R 章魚燒」將快閃高雄古蹟咖啡廳，於春節獨家打造豪華版本，海膽、干貝、烏魚子一口滿足，大年初一至初五限定，正好返鄉過年的人千萬別錯過啦！

圖／IG@amos0716授權

從餐車起家的手作章魚燒品牌「ONE-R 章魚燒」，將於明天（2/12）起插旗鼓山景點「新濱・駅前」前。去年新年首次開放的這座建築內，是改造自百年銀行古蹟的英倫風咖啡廳，質感裝潢和特色餐點飲品瞬間躥升當地熱門打卡亮點。而「ONE-R 章魚燒」除了販售經典款，也設計了多款用料實在、視覺吸睛的品項，過年期間更推出「黃金海膽干貝燒」，一次加入干貝、海膽和烏魚子，澎湃海味組合讓美食部落客直呼「史上最狂章魚燒」。

圖／IG@amos0716授權

除了浮誇的章魚燒，攤位現場也販售明太子玉子燒、松露白醬雞肉丸，玉子球上撒上鹹香的明太子，一口咬下還有章魚肉，8顆只要100元超欠吃。店家今年也初次將招牌醬料結合雞肉丸，新推「松露白醬雞肉丸」，買回家配飯也不違和。三款皆為新年首五日才吃得到，大家高雄走春可以將咖啡館和章魚燒一併列入行程，來場典雅下午茶，美拍完再來份奢華風的美食吧！

ONE-R 章魚燒

地址：高雄市鼓山區臨海三路5號（新濱‧駅前）營業時間：2/12-2/16 14:30-20:30價位：明太子玉子燒8顆100元、松露白醬雞肉丸6顆150元、黃金海膽干貝燒3顆200元

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