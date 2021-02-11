快訊

整理包／地王必拜、股民最愛！盤點北中南20大超靈驗財神廟 金牛年好運全部拜起來

檢舉達人春節不休假 返鄉團聚小心被盯上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大年初一至初五限定！超海派「海膽干貝章魚燒」一口滿足，快閃高雄古蹟咖啡廳

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

新年就要吃點好的！源自日本的章魚燒除了是大阪必吃，在全台各大夜市、攤位也隨處能買得到，還有攤販會結合在地食材升級這款小吃，成為台灣隱藏版國民美食。如今號稱全台最美章魚燒專賣店的「ONE-R 章魚燒」將快閃高雄古蹟咖啡廳，於春節獨家打造豪華版本，海膽、干貝、烏魚子一口滿足，大年初一至初五限定，正好返鄉過年的人千萬別錯過啦！

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

從餐車起家的手作章魚燒品牌「ONE-R 章魚燒」，將於明天（2/12）起插旗鼓山景點「新濱・駅前」前。去年新年首次開放的這座建築內，是改造自百年銀行古蹟的英倫風咖啡廳，質感裝潢和特色餐點飲品瞬間躥升當地熱門打卡亮點。而「ONE-R 章魚燒」除了販售經典款，也設計了多款用料實在、視覺吸睛的品項，過年期間更推出「黃金海膽干貝燒」，一次加入干貝、海膽和烏魚子，澎湃海味組合讓美食部落客直呼「史上最狂章魚燒」。

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

除了浮誇的章魚燒，攤位現場也販售明太子玉子燒、松露白醬雞肉丸，玉子球上撒上鹹香的明太子，一口咬下還有章魚肉，8顆只要100元超欠吃。店家今年也初次將招牌醬料結合雞肉丸，新推「松露白醬雞肉丸」，買回家配飯也不違和。三款皆為新年首五日才吃得到，大家高雄走春可以將咖啡館和章魚燒一併列入行程，來場典雅下午茶，美拍完再來份奢華風的美食吧！

ONE-R 章魚燒

地址：高雄市鼓山區臨海三路5號（新濱‧駅前）
營業時間：2/12-2/16 14:30-20:30
價位：明太子玉子燒8顆100元、松露白醬雞肉丸6顆150元、黃金海膽干貝燒3顆200元

延伸閱讀：

全品項買1送1、奶茶免費喝！16家手搖咖啡「春節＋開工優惠」懶人包

春節過年連7天「牛排買一送一」！Royal Host樂雅樂台南二店祭優惠

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

春節 高雄旅遊 高雄美食 小吃

相關新聞

大年初一至初五限定！超海派「海膽干貝章魚燒」一口滿足，快閃高雄古蹟咖啡廳

新年就要吃點好的！源自日本的章魚燒除了是大阪必吃，在全台各大夜市、攤位也隨處能買得到，還有攤販會結合在地食材升級這款小吃，成為台灣隱藏版國民美食。如今號稱全台最美章魚燒專賣店的「ONE-R 章魚燒」將

火鍋怎麼吃？低醣低脂６大原則，避開４大地雷區

吃火鍋，幸福又罪惡，該如何吃得健康又快樂，避免吃火鍋後看到體重機樂極生悲，以下 6大減醣減脂火鍋原則和4個火鍋雷區，一定要趕快筆記，讓在減肥健身的你也能享受幸福人間，同時維持減重計畫。 火鍋

春節過年連7天「牛排買一送一」！Royal Host樂雅樂台南二店祭優惠，還有飲料無限暢飲

肉肉控新年揪團吃！源自日本的「Royal Host樂雅樂餐廳」因應30週年，首度開設全新型態「咖哩專賣」店型，插旗台南西門並獨家祭出過年超狂優惠。2/12至2/18大年初一到初八到店用餐，即可享有鎮店

吃膩年菜？ 4大「春節限定口味 炸雞、漢堡、比薩」限時供應

不論是家人團聚想要換換口味，或是出遊旅程中想要輕鬆用餐，外帶速食都是極佳的選擇。麥當勞、肯德基、摩斯、必勝客等連鎖速食品牌，春節期間紛紛推出一系列限定產品，各有不同特色。 麥當勞今春限期推出「金

火鍋吃到飽＋開運年菜無限吃！「西門千葉」春節不打烊，打卡再送莫凡彼冰淇淋

西門鍋控專屬好康！新千葉火鍋西門町店春節祭出限定優惠，除了過年不休息、吃得到開運年菜，2/10起至2/17加碼推出打卡活動，完成指定步驟即贈頂級莫凡彼冰淇淋乙杯，現賺95元。 新千葉火鍋西門町店

拉麵Top 5排行出爐！「台灣拉麵愛好會」票選，這間店已蟬聯5年冠軍

拉麵是日本美食的代表之一，而台灣的拉麵愛好者眾，堪稱拉麵研究者的更不在少數──足以集合為共五萬名「麵友」的facebook社團「台灣拉麵愛好會」。今年是社團第五次舉辦「年度人氣拉麵店」投票、第二次頒發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。