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春節過年連7天「牛排買一送一」！Royal Host樂雅樂台南二店祭優惠，還有飲料無限暢飲

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／樂雅樂提供、Royal Host 樂雅樂餐廳臉書專頁
圖／樂雅樂提供、Royal Host 樂雅樂餐廳臉書專頁

肉肉控新年揪團吃！源自日本的「Royal Host樂雅樂餐廳」因應30週年，首度開設全新型態「咖哩專賣」店型，插旗台南西門並獨家祭出過年超狂優惠。2/12至2/18大年初一到初八到店用餐，即可享有鎮店品項「沙朗牛排」買一送一，2/28前若點選咖哩套餐再享免費飲料自助吧，整個2月都能吃好喝足。

沙朗牛排六盎司。圖／樂雅樂提供
沙朗牛排六盎司。圖／樂雅樂提供

為歡慶台南西門形象店開幕，「Royal Host樂雅樂餐廳」釋出過年限定好康，2/12起農曆初一至初八，11點後到店可享「6盎司沙朗牛排」買一送一，直接現賺380元，一個人獨享也超過癮，每日限量30組。

圖／樂雅樂提供、Royal Host 樂雅樂餐廳臉書專頁
圖／樂雅樂提供、Royal Host 樂雅樂餐廳臉書專頁

而主打「咖哩專賣」的西門店分別推出了結合日本、印度、新加坡及泰國等特色的六款異國咖喱。即日起至2/28為止，凡點購咖哩套餐，即可不加價升級飲品無限喝，若加入台南西門官方LINE還會贈送冰淇淋，台南人過年就近吃一波小資大餐吧！

台南西門店

地點：台南市中西區西門路一段701號1樓

營業時間：每日11:00-21:00（最後點餐至20:00）

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