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火鍋吃到飽＋開運年菜無限吃！「西門千葉」春節不打烊，打卡再送莫凡彼冰淇淋
西門鍋控專屬好康！新千葉火鍋西門町店春節祭出限定優惠，除了過年不休息、吃得到開運年菜，2/10起至2/17加碼推出打卡活動，完成指定步驟即贈頂級莫凡彼冰淇淋乙杯，現賺95元。
新千葉火鍋西門町店主打多種價位選擇的頂級肉品、海鮮無限吃，其中最受歡迎的莫過於阿根廷天使紅蝦、野生黑虎草蝦、鯊魚煙、大干貝、和牛等，讓肉肉控、海鮮愛好者吃得過癮，再享逾20款時蔬通通吃到飽。
而店面獨家釋出好康，新春時期正常營業之餘，2/10小年夜起至2/17大年初六，凡到店用餐，打卡或加入粉絲團分享即享100ML莫凡彼冰淇淋乙杯。過年期間成人開鍋統一收費699元，除了有全品項肉類、海鮮無限吃，還能品嚐主廚專屬打造的開運年菜，像是阿嬤味滷豬腳、古早味白菜滷、麻油燉雞佛等，無法返鄉也可品嚐經典美味。
大口吃鍋後，當然少不了甜點收尾，現場有20款免費冰品，還提供UCC冰滴、手沖咖啡等30款飲料，大人小孩口味都能滿足。新年若懶得自己下廚，爽吃大餐的慶祝法記得筆記下來囉。
新千葉火鍋-西門町店營業時間：11:00-23:00地址：台北市萬華區峨嵋街52號7F(西門誠品百貨7F)過年成人收費標準：699元+10%
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