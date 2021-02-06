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女孩們走起！晶華柏麗廳「5折」BUFFET吃到飽，不限平日連吃一個月
好康必收！晶華酒店內的「栢麗廳」為台北最著名的飯店BUFFET吃到飽，今年特別選於西洋情人節期間推出女生限定專屬「5折優惠」，活動將於2/14當天開始，截至3/14，代表長達一個月都能半價開吃栢麗廳自助餐，女孩們聚餐時間到！
台北晶華酒店栢麗廳2/14起祭出「Lady's Month」促銷，女客人3/14前每日晚上8點後入場，不分平假日皆享5折優惠，最高現省790元，還能盡享各國百匯菜色，大啖經典美食、海鮮、手作壽司、中西式佳餚與甜點。
此外，台北晶華酒店也同步聯手亞洲最大的交友APP「Paktor拍拖」，祭出「拍拖情人月」，活動期間凡於APP上配對成功的佳偶，即可於每日晚間6點至8點在飯店「上庭酒廊」買一送一開喝「全品項飲品」，晚間8點至10點還能接力至「ROBIN’S牛排屋」或「鐵板燒」，享餐點全面升等為海陸雙饗宴的超狂好康。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
晶華酒店 栢麗廳Lady's Month
地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號
晚餐原價位：週一至週四每人1480元+10%；週五及週日每人1580元+10%
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