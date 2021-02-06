女孩們走起！晶華柏麗廳「5折」BUFFET吃到飽，不限平日連吃一個月

過年絕對吃起來！農曆新年就快到了，除了滿桌的山珍海味之外，過年也少不了涮嘴的手邊零食，其中最受歡迎的，莫過於越嚼越香風味多變的各式肉乾了，肉乾的出現不只增添年味，更是下酒時刻、嘴饞午後和年節送禮時幾乎

2021-02-05 09:29