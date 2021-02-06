快訊

藍綠高度動員罷捷案投票熱度高 中午投票率直逼罷韓日

高雄毒品人口租屋處起衝突 1刀刺進對方心臟釀凶殺命案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女孩們走起！晶華柏麗廳「5折」BUFFET吃到飽，不限平日連吃一個月

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／晶華提供、晶華酒店官網
圖／晶華提供、晶華酒店官網

好康必收！晶華酒店內的「栢麗廳」為台北最著名的飯店BUFFET吃到飽，今年特別選於西洋情人節期間推出女生限定專屬「5折優惠」，活動將於2/14當天開始，截至3/14，代表長達一個月都能半價開吃栢麗廳自助餐，女孩們聚餐時間到！

圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書專頁
圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書專頁

台北晶華酒店栢麗廳2/14起祭出「Lady's Month」促銷，女客人3/14前每日晚上8點後入場，不分平假日皆享5折優惠，最高現省790元，還能盡享各國百匯菜色，大啖經典美食、海鮮、手作壽司、中西式佳餚與甜點。

此外，台北晶華酒店也同步聯手亞洲最大的交友APP「Paktor拍拖」，祭出「拍拖情人月」，活動期間凡於APP上配對成功的佳偶，即可於每日晚間6點至8點在飯店「上庭酒廊」買一送一開喝「全品項飲品」，晚間8點至10點還能接力至「ROBIN’S牛排屋」或「鐵板燒」，享餐點全面升等為海陸雙饗宴的超狂好康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

晶華酒店 栢麗廳Lady's Month

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號

晚餐原價位：週一至週四每人1480元+10%；週五及週日每人1580元+10%

延伸閱讀：

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

星巴克「買1送1」再接力！連5天好友分享日開喝，加碼ibon券換美式咖啡買1送1

秒飛京都！新店咖啡廳「綠河」試營運狂洗版IG　日本街頭景色+旋轉樓梯超好拍

吃到飽 晶華酒店 大台北美食 情人節

相關新聞

女孩們走起！晶華柏麗廳「5折」BUFFET吃到飽，不限平日連吃一個月

好康必收！晶華酒店內的「栢麗廳」為台北最著名的飯店BUFFET吃到飽，今年特別選於西洋情人節期間推出女生限定專屬「5折優惠」，活動將於2/14當天開始，截至3/14，代表長達一個月都能半價開吃栢麗廳自

幾歲送幾隻雞翅、鮮蝦！盤點4品牌壽星優惠，薄多義3月生日禮改制快跟上

饕客們展現年齡的最佳時機到了！今天為大家盤點4家熱門餐廳的超狂生日禮，只要成功預訂即可憑歲數兌換對應的雞翅、蝦、草莓、牛奶貝，2、3月壽星準備搶攻限量名額盡情開吃吧！ 薄多義：幾歲生日送幾隻雞翅

新竹雙層貨櫃屋「胡鬧咖啡」登場！全飲品買1送1＋傑利鼠起司蛋糕必打卡

新竹打卡新亮點快列入口袋名單！全新品牌「胡鬧咖啡Who knows cafe」進駐新竹街頭，以雙層貨櫃屋打造絕美咖啡廳，不僅外觀能夠美拍，販售的飲品及甜點皆走網美路線，即日起至2/10試營運期間更推出

主餐加購88元無限吃Buffet！「喜滋客廚房」全月4人同行1人免費快衝

桃園與新北人快衝！現在「喜滋客廚房」只要點主餐主要加購88元，數十種Buffet無限爽吃，包含沙拉、淡菜、熱炒、咖哩、炸物與飲品等供選擇。日前還推出2月全月優惠，只要四人同行選擇經典套餐系列，就可以享有一人全額免費優惠。

身份證H、設籍桃園「第2人6折」火鍋吃到飽！夏部還有「幾歲生日送幾顆牛奶貝」

桃園人身份證先亮出來！主打日式壽喜燒、川府麻辣鍋等特色湯頭的吃到飽品牌「夏部火鍋」，日前於桃園南平店祭出獨家快閃優惠，凡是身份證英文字母Ｈ或設籍桃園者，2/10前憑證件或桃園市民卡即可享吃到飽「第2人

焦香蒜甜滋味多！網路熱議「10大肉乾品牌」　涮嘴到根本停不下來

過年絕對吃起來！農曆新年就快到了，除了滿桌的山珍海味之外，過年也少不了涮嘴的手邊零食，其中最受歡迎的，莫過於越嚼越香風味多變的各式肉乾了，肉乾的出現不只增添年味，更是下酒時刻、嘴饞午後和年節送禮時幾乎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。