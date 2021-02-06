幾歲送幾隻雞翅、鮮蝦！盤點4品牌壽星優惠，薄多義3月生日禮改制快跟上

饕客們展現年齡的最佳時機到了！今天為大家盤點4家熱門餐廳的超狂生日禮，只要成功預訂即可憑歲數兌換對應的雞翅、蝦、草莓、牛奶貝，2、3月壽星準備搶攻限量名額盡情開吃吧！

薄多義：幾歲生日送幾隻雞翅、3月起會員獨享

圖／環球購物中心提供

薄多義當日壽星限定的「幾歲生日送幾隻雞翅」為全台最夯生日禮，去年農曆新年當月暫停這項活動讓不少粉絲表示難過，2021薄多義終於照慣例推出了2月壽星活動，除了特定門市過年指定期間公休，其餘時間皆同享雞翅山好康。不含生日當天、只要提前三天以上致電訂位，四人同行即享幾歲送幾隻雞翅。

圖／APP操作頁面截圖

而門市也超前部署，近日就釋出3月壽星活動，並首度更新成「會員獨享」。只要完成簡單步驟加入會員，即可領取「雞翅生日禮會員獨享訂位券」，憑券可致電門市預訂，並於用餐當日核銷，同桌用餐須有「薄多義會員」且有「當日壽星」。若無法於生日當天慶生，新制度也有更為彈性的福利，未來只要使用點數30點及兌換會員獨享訂位券，即可升級成當月壽星訂位，整月想何時慶祝都方便。提醒大家每桌限兌換一份生日禮，每店僅限一天15組，若未滿四人用餐則低消需滿800元（不含服務費），活動不與其他優惠併用。

陽光皇后：當月壽星雞翅禮、加價99元幾歲送幾顆草莓

圖／陽光皇后臉書專頁

中南部人氣餐廳「陽光皇后」1月推出了壽星雞翅活動及升級版草莓PIZZA，乘勝追擊持續開放給2月壽星！凡於至少ㄧ天前（不包含用餐當天）致電預約訂位，「當月壽星」生日到店用餐、四人同行且低消滿1200元（不含服務費），即可根據歲數換取免費雞翅，若加價99元則可選擇「草莓PIZZA」，鋪上年齡對應數字的新鮮草莓，品嚐超狂甜點。陽光皇后壽星活動限二選一，一桌限兌換一份生日禮，當桌消費不得與其他優惠折扣活動併用，除夕至大年初五過年期間（2/10-2/16）不適用。

鼎盛十里：幾歲生日送幾隻蝦

圖／鼎盛十里提供

位於新竹、嘉義的鼎盛十里2021推出壽星全年度活動，2月壽星只要提早一天前完成訂位，且消費滿千，出示身份證就能幾歲免費獲得幾隻鮮蝦。而因應春節，店家也有「極緻饗宴 送你鼎刮刮券」活動，消費滿千即送一張刮刮卡，滿額兩千則有2張，以此類推，有機會刮中現金抵用券、免費食材或生日鮮肉高塔，爽吃海陸大餐！

夏部火鍋：幾歲生日送幾顆牛奶貝

圖／夏部火鍋提供

夏部火鍋除了無限提供各款肉品、海鮮，2月壽星也有「幾歲送幾顆牛奶貝」的專屬優惠，只要4位成人成行、且3天前預訂成功，即享生日禮，喜歡海味貝類的人必衝。

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