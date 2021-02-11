4顆牛軋糖＝走路1.5小時！新年零嘴熱量高　營養師教你健康吃

過年期間，不論是親友相聚聊天、打牌，或是出遊開車之時，總會令人忍不住嘴饞、吃點零食。現任晨光健康營養專科諮詢中心院長的營養師趙函穎就提醒，許多零嘴看似健康，但其實背後藏著高熱量、高油、高糖、高鈉等風險。例如地瓜酥1包就約有600大卡，另外牛軋糖、花生糖每顆約70～80大卡，只要吃4顆，就得走路1.5小時才消耗得掉。

趙函穎表示，地瓜酥聽起來健康，但地瓜本身就是澱粉，再經過油炸工序後，每包的熱量就會達600大卡，約等於一個排骨便當，需走路3小時才能消耗熱量。其他如過年常見的「沙其瑪」，也是屬於澱粉去油炸，亦會有高糖、高油的問題。許多人愛吃的海苔，除了有高鈉高鹽的風險外，若是「炸海苔」還會使用大量的棕櫚油，也可能會造成心血管疾病。

除此之外，趙函穎也提醒，傳統的糕餅點心，如年糕、鳳梨酥，同樣會有高量的糖份與油脂，例如鳳梨酥每顆約250大卡、含糖量約20公克，幾乎接近成人每日糖攝取量的一半，品嚐時也需多加節制。而每日品嚐適量的「堅果」，可以預防心血管疾病，但過年有人會捧著一大桶吃，仍會影響體重與健康。趙函穎建議，最好每日以2杓白色塑膠湯匙的份量為限（約30公克），勿過量攝取。

趙函穎表示，攝取過量的油脂，會造成心血管的負擔；有三高症狀、心血管疾病、痛風的民眾，還有已經肥胖邊緣的民眾，年節吃零食時更需要多注意。若想降低負擔，較少添加的蒟蒻凍、無添加的烘海苔、蔬菜乾、水果片，或是富含蛋白質、沒有膽固醇的毛豆，都是可以滿足咀嚼感的替代選擇，但仍需注意攝取量。