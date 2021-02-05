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新竹雙層貨櫃屋「胡鬧咖啡」登場！全飲品買1送1＋傑利鼠起司蛋糕必打卡

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／胡鬧咖啡提供、編輯攝影
圖／胡鬧咖啡提供、編輯攝影

新竹打卡新亮點快列入口袋名單！全新品牌「胡鬧咖啡Who knows cafe」進駐新竹街頭，以雙層貨櫃屋打造絕美咖啡廳，不僅外觀能夠美拍，販售的飲品及甜點皆走網美路線，即日起至2/10試營運期間更推出「全飲品買一送一」好康，新竹小夥伴先就近衝一波！

圖／胡鬧咖啡提供
圖／胡鬧咖啡提供

「胡鬧咖啡」正式插旗新竹大魯閣湳雅一樓廣場，店面本體被翠綠草坪包覆，搭配活力黃的撞色視覺十分搶眼，而雙層貨櫃屋的設計亦讓人看了就想多拍幾張留念，夜幕低垂時的霓虹燈亮眼指數大升級。即日起至2/10為止，凡到店消費，完成打卡步驟即享全飲品「買一送一」，而開幕期間若購買飲品則享熱壓吐司60元加購價。

圖／胡鬧咖啡提供、編輯攝影
圖／胡鬧咖啡提供、編輯攝影

胡鬧咖啡主打多款甜點，包含超萌的傑利鼠起司蛋糕、宜蘭冰淇淋甜甜圈、彩虹千層蛋糕，其中傑利鼠起司蛋糕共有五種口味，想要神還原經典場景必選原味，另有蘋果、抹茶、草莓、巧克力口味，每款附上一隻傑利鼠的棉花糖，讓人忍不住直呼太可愛！而特色飲品則首推漸層「雨後天晴彩虹優格奶昔」，一次喝得到鮮採藍莓、草莓、芒果果泥，還有調酒像是「冰凍草莓代基里」，未來想要和三五好友小酌又有新去處啦！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／胡鬧咖啡提供
圖／胡鬧咖啡提供

胡鬧咖啡

地址：新竹市北區湳雅街91-2號（新竹大魯閣湳雅廣場1F）

營業時間：15:00-22:00（週二公休）

試營運活動：即日起至2/10到店消費，「按讚臉書粉專+分享指定貼文」即享全飲品買一送一優惠（酒精類除外）

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