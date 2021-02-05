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身份證H、設籍桃園「第2人6折」火鍋吃到飽！夏部還有「幾歲生日送幾顆牛奶貝」

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／夏部火鍋提供
圖／夏部火鍋提供

桃園人身份證先亮出來！主打日式壽喜燒、川府麻辣鍋等特色湯頭的吃到飽品牌「夏部火鍋」，日前於桃園南平店祭出獨家快閃優惠，凡是身份證英文字母Ｈ或設籍桃園者，2/10前憑證件或桃園市民卡即可享吃到飽「第2人6折」，另外2月壽星於全台分店亦享有「幾歲生日送幾顆牛奶貝」好康，鍋控、海鮮控準備開吃！

圖／夏部火鍋提供
圖／夏部火鍋提供

夏部火鍋即日起推出「力挺桃園人」限定活動，身份證英文字母為Ｈ或戶在桃園的人，截至2/10為止皆可享第2人6折，代表每人最低429元即可無限享有新鮮肉品、花東產地直送野菜、海鮮、自助熟食區及手作飲品等，再享舒芙蕾或草莓糖葫蘆，嘴巴完全歇不下來。

圖／夏部火鍋提供
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若錯過限時優惠也不難過，2月壽星當日到全台夏部火鍋用餐除了有豐盛的吃到飽，只要4位成人成行、且3天前預訂成功，即可享「幾歲送幾顆超大牛奶貝」，超適合帶著阿公阿嬷一起吃爆海味。兩大活動皆不分平假日，提醒大家所有優惠無法併用。

圖／夏部火鍋提供
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此外，想呆在家的人也有生食外帶組優惠，雙人火鍋套餐特價799元，湯頭豚骨牛奶與黃金蔬食二選一套餐餐點包含肉品7選3、扇貝、淡菜、鯛魚、白蝦、小卷、綜合蔬菜盤、綜合火鍋料、王子麵等，若選擇門市自取再免費贈一份肉盤，CP值再上升。而桃園南平店與林口店亦釋出專屬優惠，外帶單筆消費滿千加贈加菜金紅包，數量有限送完為止。

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