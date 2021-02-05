焦香蒜甜滋味多！網路熱議「10大肉乾品牌」　涮嘴到根本停不下來

過年絕對吃起來！

農曆新年就快到了，除了滿桌的山珍海味之外，過年也少不了涮嘴的手邊零食，其中最受歡迎的，莫過於越嚼越香風味多變的各式肉乾了，肉乾的出現不只增添年味，更是下酒時刻、嘴饞午後和年節送禮時幾乎不會出錯的好選擇。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，十大網路上最熱門的肉乾品牌，涮嘴又美味，趕快趁著採買年貨的時候加入清單吧！

image source:fb/快車肉乾/肉紙

第10名：千翔肉乾

千翔最經典的就是「特厚蜜汁豬肉乾」，精選大塊豬肉腿肉，每塊肉乾的厚度達1公分，吃起來甜中帶鹹、軟嫩厚實，讓人身心靈獲得大大的滿足口感吃過就難忘。

節錄網友評價：「大推千翔的蜜汁豬肉厚切肉乾」、「厚就是讚」。

image source: 千翔肉乾官網

第9名：江記華隆

厚的肉乾、薄的肉紙，都各自有愛好者，而江記華隆的杏仁豬肉紙，一打開就能聞到濃郁豬肉香，搭配進口杏仁片和獨家秘方，成為他們家的經典招牌，一片接一片享受，根本停不下來～

節錄網友評價：「肉紙很特別，嚼起來很香。」「他們家的肉乾真的很香。」

image source: 江記華隆官網

第8名：初心亭

以牛肉乾征服網友的初心亭（初心舖子），也有推出豬肉乾系列唷！鮮嫩多汁的口感，濃厚醬汁的香氣越嚼越爆發，每口吃下去都大滿足，標榜嚴選台糖安心豚、品質有保障。

節錄網友評價：「超好吃」、「越嚼越香吃不停」。

第7名：美珍香

美珍香是新加坡老字號的肉乾品牌，逢年過節一定會想到他們家的肉乾，除了炭燻製作而成、肥瘦適中的招牌豬肉乾歷久不衰之外，他們的金錢豬肉乾和雞肉乾也都相當受歡迎喔，喜歡的人一定要嘗試看看！

節錄網友評價：「真正沒有添加物的安心」、「雞肉乾很特別，回烤依然好吃」。

第6名：金龍

金龍的「特厚原味豬肉乾」只選用豬後腿肉部位，以獨家古早醬汁長時間醃漬入味再加以烘烤，呈現紅寶石色澤的肉乾吃起來口感紮實Q彈，難怪多年來總是台北人回中南部老家時的伴手禮首選啊！

節錄網友評價：「老品牌記憶中的回憶滋味」、「過年一定要有金龍肉乾」。

image source: 金龍肉乾官網

第5名：黑橋牌

提到肉乾一定會想到黑橋牌，他們的「條子肉乾」光是名字就很吸引人，豬肉用精心調製的甘醇滷汁和獨家配料，經過慢火細焙變成口感柔滑軟嫩、香氣十足的肉條，更是網友心目中的經典肉乾。

節錄網友評價：「品質穩定」、「一段時間就會想吃」。

image source: blackbridge

第4名：水根

水根肉乾是彰化在地老店，近年在網路上相當有知名度，他們的肉乾堅持選用120天、大的溫體豬，每一片肉都要經過72小時以上的獨家秘方醬汁醃製，難怪每一塊肉乾吃起來既入味又有彈性。

節錄網友評價：「肉乾比較古早味，比較原味」、「檸檬讓肉乾多了清爽的果香，小小的包裝食用上很方便」。

image source: 水根肉乾官網

第3名：阮的肉干

發跡於市場的阮的肉干，獨特爆漿口感的牛肉干是好評招牌商品，咀嚼時散出牛肉鹹香，而且絲毫不乾柴，還會越嚼越juicy ，吃起來濕潤多汁讓人回味無窮。

節錄網友評價：「現烤肉乾，真的非常好吃」、「買了他們的現烤肉乾，真的非常好吃，吃了原味與芥末口味」。

image source: 阮的肉干

第2名：新東陽

新東陽的蜜汁豬肉乾既經典又美味，吃起來口感紮實，越嚼越香，軟中帶Q的風味搭配獨特蜜汁配方，吃起來鹹甜鹹甜而卻不膩口，總是讓人一塊接著一塊停不下來。

節錄網友評價：「新東陽的高粱酒牛肉乾好吃」、「便宜又大碗的台灣伴手禮名店」、「台式肉製品的老品牌」。

image source: 新東陽

第1名：快車

快車肉乾的「杏仁香脆肉紙」超級受網友歡迎，顛覆傳統厚實多汁的肉乾形象，以0.01公分的超薄烘烤，保留肉香之外，吃起來爽脆不油膩，微鹹又輕甜的滋味，搭配杏仁片吃起來又香又滿足，是許多人盛讚的心頭好。

節錄網友評價：「快車肉紙超好吃！！！日本老師也愛」、「每次買回家都被秒殺」。

image source: 快車肉乾

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月03日至2021年02月01日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『肉乾品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



