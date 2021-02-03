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鍋控必收3大優惠！千葉火鍋「外帶自取199元買1送1」、壽星「幾歲就送幾隻蝦」再贈刮刮卡

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

鍋控們站出來！千葉餐飲集團2月祭出一連串活動，包含外帶鍋物買一送一、新年期間雞佛料理吃到飽。而旗下鼎盛十里釋出壽星「幾歲就送幾隻蝦」，新春特別加碼滿額贈刮刮卡，有機會抽中現金抵用券、鮮肉高塔免費送等好康，熱愛火鍋的粉絲快揪團吃起來！

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

千葉火鍋：平日外帶自取鍋物買一送一

千葉火鍋林口店、彰化店搶先推出外帶自取優惠。圖／千葉餐飲集團提供
千葉火鍋林口店、彰化店搶先推出外帶自取優惠。圖／千葉餐飲集團提供

千葉火鍋首度推出「外帶自取鍋物買一送一」活動優惠，即日起至2/28為止，平日到林口店、彰化店外帶自取，即享鍋物買一送一，只要199元就能2人開吃。活動共提供日式柴魚湯、泡菜湯及番茄湯底，每份含100g牛或豬五花肉片、新鮮菜盤、各式餃類、丸類及沾醬，在家也能吃得過癮。提醒大家專案須提前3小時電話預訂，每人每日限買3組。

千葉火鍋：壽星5折、雞佛料理吃到飽

新千葉火鍋-西門町店不參與此活動。圖／千葉火鍋提供
新千葉火鍋-西門町店不參與此活動。圖／千葉火鍋提供

全台千葉火鍋2月新推春節限定好康，2/11至2/14（除夕到大年初三）到店用餐，除了熟悉的鍋物、炸物等吃到飽，還可不加價額外無限享用雞佛料理，滋補身體。而2月壽星本人吃鍋可享75折優惠，除夕至初五不適用，持會員卡則不受新年限制，整月可用半價大快朵頤。

鼎盛十里：幾歲生日贈幾隻蝦、滿千加贈刮刮券

鼎盛十里於新竹、嘉義設有門市，超過300坪的店面用餐環境寬敞也漂亮。圖／千葉餐飲集團提供
鼎盛十里於新竹、嘉義設有門市，超過300坪的店面用餐環境寬敞也漂亮。圖／千葉餐飲集團提供

千葉旗下品牌「鼎盛十里」主打新鮮港口漁貨，「幾歲就送幾隻鮮蝦」活動每每推出都備受好評，大手筆的壽星優惠讓人吃到痛風也甘願。只要提早一天前完成訂位，即可享2月壽星本人幾歲就送幾隻蝦，超適合帶著阿公阿婆慶生。而因應春節，店家特別祭出「極緻饗宴 送你鼎刮刮券」，活動期間消費滿千即送一張刮刮卡，滿額兩千則有2張，以此類推。獎項包含現金抵用券、免費食材，其中最吸睛的莫過於鎮店的生日鮮肉高塔，還有手工花枝丸、鮮蔬等，為大餐升級加料！

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