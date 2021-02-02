4人同行1人免費！欣葉日本料理「100種和食吃到飽」限時3天優惠

Buffet控必衝！主打日式百匯吃到飽的欣葉日本料理，因應日本今（2/2）日的節分祭，特別推出限定「4人同行1人免費」優惠，只要即日加入官方LINE好友即可領取優惠券，2/3至2/5持券到店說出指定祈福密語，就能省荷包，開吃超過100種手作和食與甜點飲品！

圖／欣葉LINE優惠券頁面、欣葉日本料理臉書專頁

2/2為日本節分祭，當地人習慣一邊說著「鬼在外、福在內」，一邊灑出炒過的豆子，以驅逐厄運、保佑全家身體健康。欣葉日本料理應景推出「節分祭撒豆券」，讓大家人不在國外也能一起體驗節慶。只要即日加入欣葉日本料理@LINE好友，每人都可收到優惠券，2/3至2/5活動期間持券到店用餐，並喊出「鬼在外、福在內」，即可享「4人同行1人免費」囉！

圖／欣葉日本料理官網

欣葉日本料理自助吃到飽嚴選冬季水產與肉品，吃得到多款生魚片、新鮮壽司、烤魚、現切烤肉、炸物、壽喜燒等，平日晚餐和假日午晚餐時段還能吃得到120款手作和食，統統無限供應。同桌用餐人數可累計，8人同行享2人免費，以此類推。活動無法與其他優惠、折扣及餐券併用。

若錯過這波3日優惠也別難過，即日起至2/28，凡加入欣葉LINE好友，點選領紅包按鈕即可免費獲得折扣券。活動每週贈送「200元折扣金」，領取後隔週即生效，平日週一至週五到店內用皆可使用，大家截至4/30前到欣葉日本料理用餐，滿額1000元即可使用一張優惠券，滿2000元可用兩張，使用張數無上限。

欣葉日本料理收費標準：

平日晚餐及假日午晚餐：每人820+10%（約120道手作和食）平日午餐：每人680+10%（約110道手作和食）平假日下午茶：每人540+10%（約100道手作和食、中茂店無下午茶）三餐期皆供應菜色：手作和食初霜豆腐湯葉、春菊鴨胸時雨、無花果白酒煮、柚子雞紫蘇風味、冬野菜海貝雪中見立、大甲芋蔗糖悶煮、櫻桃鴨壽司、雪堡明太燒、旬蓮根唐揚、馬鈴薯煎餅、酒香旬魚猴頭菇、溫泉玉子咖哩、冬野菜花雕雞、納豆泡菜鍋、滋養藥燉薑母鴨、聖誕紅梅幕斯、黑麻吉和菓子。（不含各餐期限定料理）

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