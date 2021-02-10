吃膩年菜？ 4大「春節限定口味 炸雞、漢堡、比薩」限時供應

不論是家人團聚想要換換口味，或是出遊旅程中想要輕鬆用餐，外帶速食都是極佳的選擇。麥當勞、肯德基、摩斯、必勝客等連鎖速食品牌，春節期間紛紛推出一系列限定產品，各有不同特色。

麥當勞今春限期推出「金迎招財薯來堡」，共有牛、雞兩種選擇。特選肉排淋上黑胡椒醬及鮮脆洋蔥，再加上金黃酥脆薯餅，帶來豐富充沛的口感，每份89元。另有以肉排搭配黑胡椒醬的「金迎招財福堡（牛／雞）」可供選擇，每份80元。活動期間內凡購買「金迎招財薯來堡／福堡套餐」，就送「好運紅包袋」，限時供應至3月9日。

麥當勞限時推出「金迎招財薯來堡福堡套餐」。圖／麥當勞提供

肯德基至3月8日期間，限時推出新品「雙濃金沙起司雞」，先使用鹹鴨蛋黃爆香，再加入蒜頭與辣椒等辛香料調味，融合切達起司熬煮成金沙起司醬，淋在咔啦脆雞上，最後撒上鹹蛋黃杏仁酥餅碎粒，兼具視覺與味覺享受，單點每份61元。2月17日前，購買雙濃金沙起司雞指定套餐，可參與現場互動遊戲，有機會免費獲得原味蛋撻；3月8日前，購買指定套餐則可獲得神來也麻將虛寶刮刮卡。

肯德基限時推出新品「雙濃金沙起司雞」。圖／肯德基提供

摩斯針對新年推出的「五福櫻花蝦珍珠堡」，選用屏東東港櫻花蝦拌入台灣米，搭配鮮蝦、扇貝、魷魚等海味食材，再配上生菜與帶著堅果香氣的微辣蕃茄醬，每份109元。「吉祥起司和牛堡」則是使用100%澳洲和牛肉製成漢堡肉排，再搭配柑橘風味醬、生菜、芥末起司醬，帶來多層次的滋味，每份99元，兩款均限於新年檔期供應。

摩斯針對新年推出五福櫻花蝦珍珠堡、吉祥起司和牛堡。圖／摩斯提供

必勝客今年春節，推出「3珍海味團圓比薩」，選用黃金酥脆干貝、火烤祕魯魷魚、新鮮蟳味柳等食材，佐以金沙海鮮醬、頂級明太子美乃滋，再加上莫札瑞拉起司熱烤出爐，為舌尖打造澎派海味，大比薩750元、小比薩500元，限時供應至3月1日。另外還有「極品烏魚子干貝燒比薩」，選用澎湖烏魚子、大蝦、黃金干貝、祕魯魷魚，再淋上金沙明太子雙醬，限時、限店、限量販售，每個799元。