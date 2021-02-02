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港點買一送一！點8號2月插旗桃園遠百、天母，蒸籠推車＋套餐優惠整月開吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
點8號於東區、新北及台中各有分店，桃園遠百店及天母店開幕後，將持續展店至台南、高雄。 圖／點8號提供
點8號於東區、新北及台中各有分店，桃園遠百店及天母店開幕後，將持續展店至台南、高雄。 圖／點8號提供

港點控限時買一送一開吃！港式餐廳「點8號」星級點心專賣店2月首度進駐桃園遠百及天母大葉高島屋，特別祭出兩檔優惠活動，首波截至2/7開放人氣「蒸籠推車品項買一送一」好康，第二重則推出組合餐優惠，加價8月可享「牛乳包」，讓小資粉絲揪團開吃。

圖／點8號提供
圖／點8號提供

為歡慶兩大門市新開幕，「點8號」祭出雙重優惠，第一檔即日起至2/7到店內用，即享「蒸籠推車點心」14款品項買一送一，新鮮燒賣、蒜香蒸排骨、豉汁蒸鳳爪等統統吃得到，每桌至多買三送三，不限同品項，結帳以低價位贈送。而2/8起至2/28則由套餐優惠接力，活動期間可享雙人組合餐888元，或四人超值組合餐1688元，點購組合餐還能以8元加購一籠應景造型的「哞哞牛乳包」。提醒大家2人套餐至多加購2份，所有優惠活動無法併用。

圖／點8號提供
圖／點8號提供

點8號 星級名廚點心專賣

天母高島屋店地址：台北市士林區忠誠路二段55號 B1（採現場候位，不開放訂位。）

桃園遠百店地址：桃園市桃園區中正路20號9F

營業時間：11:00-21:30

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